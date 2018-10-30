Dokuma kursiyerleri sertifikaları aldı

Mezitli Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü'nün işbirliği ile hayata geçirilen 'Mezitli Dokuma Atölyesi' kursiyerleri, sertifikalarını aldı.

Kıyafetten ev gereçlerine kadar pek çok alanda kullanılan Mezitli dokumasının gelişmesi amacıyla 2 yıldır sürdürülen projede başarı kazanan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Mezitli Sanatevi içerisinde yer alan dokuma atölyesinde gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi'nin kardeş kenti Almanya'nın Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Angelika Schöttler, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Varat, "2 yıldır Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü ve Mezitli Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz projede, hocalarımızın özverili çalışmaları ile kadınlarımız artık dokumacı olarak yola devam edecekler. Projenin 2 yıllık kısmını tamamladık. Bu projede, birlikte güzel işler çıkarmanın mutluluğu içindeyiz. Kadınların statülerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Dokumayı geçmişten geleceğe taşımanın onurunu yaşarıyoruz. Atölyemiz Mezitli Belediyesi ile ortak olarak üretmeye devam edecektir” dedi.

Projenin amacının Mezitli'nin kültürel değerlerimizi korumayı hedeflerken, kadınların ekonomik güçlerini kazanmalarını istediklerini ifade eden Bediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Geçmişteki kazanımları korumaya önem veriyoruz. Bunlardan birisi de geçmişteki tarihte başlamış fakat günümüze taşınmamış olan 'Mezitli dokuması'nı tekrar canlandırmak için Mersin Üniversitesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü ile ortak bir proje başlattık. 2 yılsonunda 'Mezitli dokuması'nın farklı bir kültürünü oluşturduk. Bundan sonraki amacımız ise 'Mezitli dokuması'nı sadece Mersin'de değil, ulusal ve uluslararası platformlara taşımak” ifadelerini kullandı.