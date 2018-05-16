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16 Mayıs 2018 15:19

Dolmuşa bindirmeyen şoförü kovalayıp bıçakladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki kişi arasındaki bıçaklı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dolmuşa bindirmeyen şoförü kovalayıp bıçakladı

16 Mayıs 2018 15:19


Alınan bilgiye göre, olay, Kırklarsırtı Mahallesi’nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Faruk M. (34) isimli şahıs, şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförlerini şikayet etmek için, Hilalkent Sitesi yanında toplanma merkezine geldi. Faruk M. ile orada bulunan şoförler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Faruk M. üzerinde taşıdığı bıçakla şoförlerden Bilal Karaman’ı kovalamaya başladı. Kendisini kemeriyle korumaya çalışan Bilal Karaman, Faruk M.’nin bıçak darbesine engel olamayarak yaralandı. Ancak şoför, yaralı olmasına rağmen kendisini bıçakla yaralayan şahsı kovaladı ancak yetişemedi.


Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal Karaman hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Faruk M. ise gözaltına alındı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.




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