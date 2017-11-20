Dolu narenciyeyi vurdu

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, doludan dolayı birçok çiftçinin zarar gördüğünü ifade ederek, "Dolunun vurduğu alana baktığımız zaman binlerce dönüm araziyi kapsıyor, ancak hasar tespit çalışmaları sonuçlandıktan sonra bir rakam verebiliriz. En az 10 mahallemizde bulunan narenciye ve açık alanda ekili sebzeler doludan etkilendi" dedi.

Dün Mersin merkezde öğleden sonra başlayan yağmur, şiddetini artırarak dolu yağışı ile birlikte devam etti. Ani bastıran ve ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Aniden başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, bazı araçlara da hasar verdi. Kent merkezindeki cadde ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar da zor anlar yaşadı. Öte yandan dolu nedeniyle özellikle Mersin merkezde bulunan 10 mahalledeki narenciye bahçelerinde büyük zarar oluştuğu belirtildi. Ayrıca dolu açıkta yetiştirilen marul, ıspanak, maydanoz, nane, pırasa gibi sebzeleri de vurdu.

"Doludan birçok çifti zarar gördü"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, dün öğleden sonra başlayan yağmurun önce şiddetli şekilde yağdığını ardından ise yoğun bir dolu yağışına dönüştüğünü söyledi. Doludan dolayı birçok çiftçinin zarar gördüğünü belirten Gökçel, "Öncelikle zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mersin’deki dünkü dolu yağışı şehrin doğu kuzeyi ve batı kuzeyindeki açık alanlarda sebze ve dalında bulunan narenciyede hasara neden oldu. Burada öncelikle sigortalı olan arkadaşlarımız bize bildirimlerde bulunuyorlar, biz de sigortayla ilgili bildirimleri yapıyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimizi tarım ilçe müdürlüklerimize müracaat ettirerek, hasar tespitlerinin yapılmasını sağlıyoruz. Diliyorum ki, böyle afetler yaşanmasın. Bundan hiç kimse zarar görmesin" diye konuştu.

"En az 10 mahallemizde etkili oldu"

Narenciye dışında açık alanda üretilen sebzelerin de zarar gördüğünü kaydeden Gökçel, "Şu anda marul üretimi var. Onun dışında ıspanak, maydanoz, pırasa, taze soğan şu an mevcut. Hatta güzlük açıkta yetiştirilen patlıcan, biber, domates gibi ürünlerimiz de bundan olumsuz etkilendi. Tabi şu anda daha tespit süreci sürüyor. Bir rakam vermek yanlış olur. Ancak narenciye üretimi olan Bekirde, Demirhisar, Kürkçü, Karacailyas, Yanpar, Burhan, Arpaç, Karahisarlı, Kale, Çiftlik, Adanalıoğlu’na kadar baktığımız zaman binlerce dönüm arazide etkili oldu. Ancak rakamla ilgili, olayın boyutuyla ilgili henüz bilgi veremiyoruz. En az 10 mahallemizde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bahçesinde hasar tespit çalışması yapan narenciye üreticisi Selçuk Duygun ise aniden bastıran ve yaklaşık 45 dakika süren sağanak yağış ve dolunun binlerce dönüm ekili alanda etkili olduğunu dile getirerek, "Şu anda çifti perişan. Üretici zaten yaralı, çünkü girdiler pahalı. İlaçlar, gübreler, mazot zaten pahalı. Bir de böyle doğal afetler yaşayınca daha da perişan oluyor. Çiftçi şu anda acınacak halde. Yapacak bir şey yok, doğal afet Allah’tan geliyor ama devletimizin bize biraz daha yardımcı olmasını istiyoruz. Tarım Sigortası zararın yüzde 20 ya da yüzde 30’luk kısmını karşılıyor, o da bizim masrafımızı karşılamıyor" şeklinde konuştu.