Domates güvesi ve Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele

Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, ihracatta önümüzdeki en büyük engellerden ikisi olan domates güvesi ve Akdeniz meyve sineğine karşı çiftçilere yoğun olarak toplantı ve ziyaretlerle ulaşarak özellikle tuzak asma ile beraber diğer mücadele yöntemlerini beraber kullanmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Muhtarların talebine uygun olarak geceleri de köylere giderek bu zararlılarla mücadele hakkında bilgi verdiklerini vurgulayan Gün şunları kaydetti:

"Nuru, Senir, İmambekirli, Yeğenli mahallerinde gece eğitim verilirken Örenköy, Canbazlı, Hüseyinler, Sömek, Kargıcak, Mahallerinde gündüz çiftçilerimize toplantı yaparak bu zararlılarla mücadele konusunda bilgiler verildi. Ayrıca güzlük domates dikiminden seracılarımızı Atayurt’ta yapacağımız toplantıyla bilgilendireceğiz bu konularda teknik personellerin yanı sıra ilçe dışından hatta il dışından konunun uzmanlarını getirerek çiftçilerimize en yeni bilgilere ulaşmalarını sağlayacağız” dedi.

Mücadele amaçlı olarak dekara 4-5 Delta tipi domates güvesi tuzağı 6 -7 Akdeniz meyve sineği tuzağı tavsiye ettiklerini belirten Gün, zirai ilaç bayilerine bu tuzakları temin etmeleri konusunda bilgi verdiklerini söyledi.

Yusuf Gün, kültürel mücadele konusunda, çiftçilerin hastalıklı bitki artıklarını sağa sola gelişigüzel atmamalarını, bunları toplayarak imha etmelerini ve sonbaharda domates ekimi yapılan arazilerin derin sürülmesi gerektiğini, kullanılan kargıların sıcak suda dezenfekte edilerek bir sonraki üretim yılında kullanmalarını tavsiye etti.