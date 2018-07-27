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27 Temmuz 2018 13:14

Domates üreticisine ’güve’ ile mücadele eğitimi

Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünün işbirliği ile hayata geçirilen, ’Domates Güvesine karşı Biyoteknik Mücadele’ kapsamında domates üreticilerine eğitim verildi.

Domates üreticisine ’güve’ ile mücadele eğitimi

27 Temmuz 2018 13:14


Mersin’in Silifke ilçesi Örenköy Mahallesi’nde düzenlenen eğitim programına, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü mühendislerinden Hasan Deda Büyüköztürk çitçilere biyoteknik mücadele yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.



"Entegre mücadele yapılmalı"


Silifke ilçe Orman Müdürü Yusuf Gün, domates arazilerine büyük zarar veren domates güvesiyle yoğun yapılan bir kimyasal mücadeleye rağmen etkili sonuç alınamadığını zararlının direnç kazandığını söyledi. Domates üreticilerinin entegre mücadele yaparak çözüme ulaşabileceklerini kaydeden Gün, entegre mücadeleyi toplu ilaçlama şeklinde yapmaları gerektiğini belirterek, "Eğitim seferberliği ile tüm domates çiftçilerimize ulaşacağız, gece gündüz köylerde yapılacak eğitimlerle çiftçilerimizi bilinçlendireceğiz"dedi.



"Delta tipi tuzaklar konulmalı"


Domates güvesine karşı biyoteknik mücadele yöntemlerini çiftçilere anlatan Büyüköztürk, seralarda 2, açıkta 4 adet feromon tuzakla etkili mücadele yapıldığını aktardı. Büyüköztürk, domates güvesine karşı ışık, su ve delta tipi (yapıştırıcılı) tuzaklar kullanıldığını ifade ederek, yaptıkları çalışmalarda, delta tipi tuzakların diğer tuzaklara göre daha etkili olduğunu söyledi. Büyüköztürk, çiftçilere delta tipi tuzaklarını kullanmalarını tavsiye etti.




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