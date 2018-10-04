Domateste düşüş beklenmiyor

Şehit Atanur Bal Pazaryeri'nde, domatesin tezgahtaki fiyatı 7 liraya kadar çıktı. Salatalığın fiyatı da 3 ile 4 lira arasında değişiyor. Pazara gelen vatandaşlar, özellikle domatesin fiyatını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tüketicilerden Havva Demir, geçen hafta domatesin 5 lira olduğunu belirterek, “Bu hafta 1 kilo domatesi 7 liradan yiyoruz. 2 haftada nasıl bu kadar yükselebilir. Geçen yıl 1-2 liradan alıyorduk. Seneye 10 lira mı olur 20 lira mı belli değil” dedi.

Pazarci esnafından Turan Biberci de, geçen hafta 4-5 lira olan domatesin en kötüsünün 5 liradan satıldığını belirterek, "Bu yılki ekonomik sorunlar üreticiyi, pazar esnafını ve tüketiciyi çok fazla etkiledi. Vatandaş daha önce kilo kilo alırken şimdi ise taneyle almaya başladı. Kimisi sadece ürünün fiyatını sormayla yetiniyor” diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Anamur Temsilcisi Mustafa Güngör ise domatesin ateşinin sera mahsulleri çıkana kadar düşmeyeceği belirtti. Güngör, “Domates ekimi bu sene yüzde 30 azaldı. Geçen yıl çok ekilen domates fiyatları dibe vurdu. Bu da üreticileri farklı ürünler ekmeye sevk etti. Tarlalarda sezon sonu olması eklenince fiyatlar tavan yaptı. Domates fiyatlarının düşmesi sera mahsulünün çıkmasına bağlı. Domates serada kasım ayı gibi çıkmaya başlar. Bu zamana kadar fiyatlar bu seviyelerde seyreder” dedi.