Domuz avında silahla vurularak öldü

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, akşam arkadaşı ile gittiği domuz avında silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalnızcabağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Salih Yılmaz (37) arkadaşı Faruk Sümer (37) ile birlikte bahçelerine domuz avına gitti.

İddiaya göre, Salih Yılmaz arkadaşı ile birlikte domuz beklerken Faruk Sümer'in elindeki tüfeğin bir anda patlaması sonucu, domuz kurşunuyla yaralandı.

Mahalle sakinlerini arayan Faruk Sümer daha sonra jandarma ve 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin tüm çabasına rağmen Salih Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Salih Yılmaz'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili Faruk Sümer'in gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.