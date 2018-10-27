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Donarak şehit olan askerin ateşi Mersin'e düştü

Tunceli’de dün operasyon dönüşü sırasında donarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

Tunceli'de dün operasyon dönüşü sırasında donarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.


Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle donarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in acı haberi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Dikmen'in 2 yıl önce Büşra Dikmen ile evlendiği ve 6 aylık Yağız Efe isimli çocuklarının olduğu öğrenildi.


Şehidin ailesine acı haberin verilmesinin ardından evlerine Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları aileye taziye dileklerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

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