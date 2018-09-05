Dosteli Market 27 bin Mersinliye ulaştı

Toplumsal eşitsizlikleri temelinde ortadan kaldırmayı amaçlayan, sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan vatandaşlara yönelik gıda ve giyim yardımında bulunan Dosteli Market, 27 bin kişiye yardım elini uzatarak, ailelere umut olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi her bireye ulaşacaklarının sözünü vererek Dosteli Market serüvenini başlatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2 yılda toplamda 7 şubeyi açarak, ilçe ayrımı gözetmeden vatandaşların hizmetine sundu. Kısa sürede kullanıcı sayısı artan Dosteli Market sayesinde yoksulluğun azaltılması, toplumsal eşitsizliğin ortadan kaldırılması, hoşgörünün yayılması ve sosyal barışın tabana yayılması sağlanıyor. Bilinen süpermarketlere benzeyen ancak paranın geçmediği, sadece Mersin kartla alışveriş yapılan bu marketle Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine, insan onuruna yakışır şekilde yardım ulaştırarak, yardım edenle yardım alan arasında şeffaf, sürdürülebilir bir denge kuruyor ve bütünlük içinde yaşama kültürünü devam ettiriyor.