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22 Haziran 2018 16:37

Dosteli marketin 7.’si Mut’a açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, kentte yaşayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan vatandaşlara yönelik gıda ve giyim yardımında bulunan Dosteli marketin 7.

Dosteli marketin 7.’si Mut’a açılıyor

22 Haziran 2018 16:37

şubesi Mut ilçesine açılıyor.


Bir süredir çalışmaların devam ettiği Dosteli market, Mutlu vatandaşlarla buluşmak için gün sayıyor. Temmuz ayının ortalarında Mutlu vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan Dosteli market açıldığında 2 bin haneye hizmet verecek. Doğancı Mahallesi Kocabaş Sokak’ta hizmete açılacak olan Dosteli market giyim ve gıda malzemeleri ile Mutlu vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak.


2016 yılının Şubat ayında ilki açılan Dosteli marketi, Mersin’de ihtiyacı olan her bölgeye götüreceklerinin sözünü veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2 yılda hizmete açtığı 6 şube ile 23 bin vatandaşın hayatına dokundu. Bilinen süpermarketlere benzeyen ancak paranın geçmediği, sadece Mersin kartla alışveriş yapılan bu marketle Büyükşehir Belediyesi toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırıyor.




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