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01 Ağustos 2018 11:21

Down Kafe’de görkemli yaz konseri

Mezitli Belediyesi ile Mersin Devlet ve Opera Balesi’nin (MDOB) işbirliğinde Down Cafe’ye destek olma amacıyla düzenlenen yaz konseri, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Down Kafe’de görkemli yaz konseri

01 Ağustos 2018 11:21


MDOB orkestra şefi Anıl Aydın tarafından yönetilen konserde, çeşitli bestecilerin eserlerinin yanı sıra Türk Halk Müziği’de klasik müzik notaları ile buluştu. Down Kafe’nin konukları MDOB Korosu tarafından seslendirilen ‘Neredesin Sen’, ‘Sarı Gelin’, ‘Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım’, ‘Çökertme’ gibi birbirinden güzel türkülere eşlik etti. İzleyicilerin büyük beğenisi kazanan sanatçılar, unutulmaz anlar yaşattı. Konserin bir bölümünde ise Down Kafe çalışanı Furkan Çetinkurt orkestrayı başarıyla yöneterek konuklardan büyük alkış aldı. Opera Bale Müdürlüğü’nde görevli dansçı ile sahneye çıkan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, müzik eşliğinde tango yaptı.


Türkiye’de sanatın çok zor günler geçirdiğini söyleyen Tarhan, "Mersin’in çok gözde bir opera ve balesi var. Sanatı halkın ayağına götürmek adına her türlü etkinliği düzenliyorlar. Opera ve bale sanatçıların bu şeklide halkla bir araya gelerek, etkinlik düzenlemeleri çok önemli bir olay" dedi.




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