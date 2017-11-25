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25 Kasım 2017 16:48

Dr. Bahçacı: “Kendilerini diş hekimi olarak tanıtan kişilerle mücadele ediyoruz”

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.

Dr. Bahçacı: “Kendilerini diş hekimi olarak tanıtan kişilerle mücadele ediyoruz”

25 Kasım 2017 16:48

Sinan Bahçacı, diş hekimlerinin en büyük sorunlarından biri olan kendilerini diş hekimi olarak tanıtan kişilerle mücadele ettiklerini belirterek, diş hekimlerine mesleklerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.


İl Sağlık Müdürü Bahçacı, Mersin Dişhekimleri Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Naciye Güleç Gök ve Yönetim Kurulu Üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.


Ziyarette konuşan Mersin Dişhekimleri Odası Başkanı Gök, diş hekimleri olarak en büyük sorunlarının, çalışma izni olmayan Suriyeliler ile kendisini diş hekimi gibi tanıtıp, insanları kandıran kişiler olduğunu söyledi. “Hiçbir formasyonu olmayan, vatandaşlarımızı kandırarak kendilerini diş hekimi olarak tanıtan bazı kişiler, mesleğimiz ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor” diyen Gök, gerek oda gerekse İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı sıkı denetimlerle bu kişilerin çalışmalarının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti. Son dönemde sayısı oldukça artan diş hekimliği fakülteleri ve buradan fazla sayıda verilen mezunların da bir diğer sorunları olduğunu dile getiren Gök, “Uzun vadeli düşünüldüğünde buradan mezun olacak arkadaşlar ileri yıllarda iş bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Meslek örgütü olarak talebimiz fakülte ve öğrenci sayısının azaltılmasıdır” dedi.


“Kendilerini diş hekimi olarak tanıtan kişilerle mücadele ediyoruz”


Dr. Bahçacı ise diş hekimlerinin sağlık alanında çok önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayarak, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak toplum sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit olan, kendilerini diş hekimi olarak tanıtan kişiler ve ağızda çalışan diş teknisyenleri ile birlikte mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde diş hekimlerimize ve vatandaşlarımıza da önemli görev düşüyor. Muayenehanesi olan diş hekimleri mesleklerine sahip çıkmalı ve birlikte çalıştıkları teknisyenleri yetki sınırları içerisinde çalıştırmaları gerekir. Özel muayenehanelerden hizmet alan vatandaşlarımız da diş hekiminin diploması ve çalışma belgesine dikkat etsinler” diye konuştu.


“Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz”


Müdürlük olarak rutin denetimlerinin yanı sıra yapılan ihbarlar sonucunda suçüstü yapılanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundukları bilgisini veren Bahçacı, “Bunların cihaz ve malzemelerine savcılık kararı ile el konuluyor. Bu kişiler aynı zamanda yaptıkları sahtekarlık ile vatandaşlarımızın sağlığını tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı.


Bakanlığın, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Bahçacı, “Bu kapsamda kamuda ortalama 7 bin kişiye 1 diş hekimi düşünülmekte. Önümüzdeki dönemde bu hedefi gerçekleştirmek için diş hekimi istihdamı söz konusu. Ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunda evde sağlık hizmetleri alanında bir takım çalışmalarımız var. İhtiyaç duyan yaşlı ve yatalak hastalarımıza ağız diş sağlığı alanında tam teşekküllü araçlarımızla evlerinde hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.


Sağlık Bakanlığı’nın orta vadeli sağlık turizmi hedefleri açısından ağız-diş sağlığının önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Bahçeci, “Önümüzdeki dönemde sağlık turizmi Bakanlığımızın en önemli konularından biri. Bakanlığımız 2023 yılında, yıllık 2 milyon sağlık turisti ve 25 milyar dolar sağlık turizmi geliri elde etmeyi hedefliyor. Mersin, doğası, iklimi, tarihi güzelliklerinin yanı sıra kamu ve özel sağlık tesisleri ile iyi bir altyapıya sahip. İyi bir organizasyon ve sektörler arası işbirliği ile sağlık turizmi pastasından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz” dedi.




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