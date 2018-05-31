Sinan Bahçacı, tütün dumanında 6 binden fazla zararlı kimyasal maddenin olduğunu belirterek, "Bunların 70’den fazlasının kansere yol açtığı bilinmektedir. Bu hastalıklar arasında akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok kanser sayılabilir" dedi.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklama yapan Dr. Bahçacı, tütün kullanımının önlenebilir hastalık olduğunu ancak kullanımında ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden de biri olduğunu söyledi. Artık insanların sigaranın zararlarını bildiğini kaydeden Bahçacı, "Tütün dumanında 6 binden fazla zararlı kimyasal madde vardır ve bunların 70’den fazlasının kansere yol açtığı bilinmektedir. Sağlık alanında meydana getirdiği sorunların başında yer alan hastalıklar hemen her organ ve sistemi etkilemektedir. Bu hastalıklar arasında akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok kanser sayılabilir. Tütün kullanımının koroner kalp hastalığı, inme ve periferik vasküler hastalık gelişimi için önemli bir risk faktörü olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2018 yılı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü teması ’tütünün kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisi’ olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi sigara yalnız içeni değil, aynı ortamda bulunanı da etkilemektedir. Sigara dumanına maruz kalma, gerçek bir sağlık tehdididir. Bilimsel veriler, kapalı ortamda sigara dumanına maruz kalmanın sigara içmeyen insanlarda da kalp krizi ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"2017 yılında 2 milyon 22 bin lira ceza kestik"

Kapalı alanda sigara kullanımına yönelik denetimlerine de devam ettiklerini vurgulayan Bahçacı, "Yapılan denetimlerle birçok kişi pasif içicilikten kurtarılmıştır. Yine bu kapsamda sigaranın sağlığa zararlı olduğu ve sigarayla mücadele edilmesi gerektiği bilinci topluma yerleşmektedir. 2017 yılında 31 ekip, 43 görevli personel ile 28 bin 175 işletmede 110 bin 781 denetim yapılmış olup, bu işletmelerden 398’ine 2 milyon 22 bin 387 lira idari para cezası uygulanmıştır. 14 işletmeye kapatma cezası uygulanmıştır. 2018 yılının ilk dört ayında ise 27 ekip, 45 görevli personel ile 27 bin 790 işletmede 32 bin 933 denetim yapılmış olup, bu işletmelerden 142’sine 396 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. 3 işletmeye ise kapatma cezası uygulanmıştır. İlimizde yeşil dedektör uygulaması 2017 şubat ayında başlamış olup, vatandaşlarımız dumansız hava sahasını korumak için telefonlarına yeşil dedektör mobil uygulamasını indirerek mekan adı ve konum seçerek ihbar bildirimi yapabilmektedirler. Ayrıca telefonlada 184 SABİM ihbar hattına da şikayetlerini bildirebilirler. Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır" şeklinde konuştu.

Sigarayı bırakmak isteyenlere de imkanlar sunduklarını dile getiren Bahçacı, "Sigarayla mücadele kapsamında sigara içip, bırakmak isteyen kişilere, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile hizmet verilmekte ve sigara bırakma poliklinikleri sigarayı bırakmak isteyen kişilere hizmet sunmaktadır. İlimizde Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma, Toros, Tarsus, Erdemli ve Silifke devlet hastanelerinde sigara bırakma polikliniği hizmeti verilmektedir. Bu polikliniklerde sigara içenlere, sigarayı bırakma ve sağlıklarının eski düzeyine kavuşması yönünde hizmet sunularak, Bakanlığımız tarafından gönderilen sigara bırakma ilaçları vatandaşlara ücretsiz olarak verilmektedir. İlimizde 2017 yılında sigara bırakma polikliniklerine bin 929 kişi başvurmuş olup bunlardan 720’si sigarayı bırakmıştır. 2018 yılının ilk üç ayında ise bin 747 kişi başvurmuş olup, 839 kişi sigarayı bırakmıştır. Sigara kullanımı ve sigara bağımlılığı önlenebilir bir sorundur. Sigara kullanımının bırakıldığı andan itibaren sağlık açısından vücutta oluşturduğu risklerde gerilemenin başladığı da akıldan çıkarılmayarak en yakın zamanda zararın neresinden dönülse kârdır diyerek sigara bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.