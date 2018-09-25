Dr. Erdal Cücük: "Kilo vermek ilaçlardan kurtarıyor"

Dr. Erdal Cücük, obezite hastalarının kilo verdiklerinde, yan hastalıklara bağlı ilaçlardan kurtulduğunu belirterek, “Her gün içtiği 18 ilacı, kilo verince bırakan hastalar var” dedi.

Medical Park Tarsus Hastanesi'nde yaptığı tüp mide ameliyatlarıyla tanınan Dr. Erdal Cücük, obezitenin ve tedaviyle kilo vermenin kamuoyunda sadece estetik boyutlarıyla öne çıktığını ancak tıp bilimi açısından durumun çok daha kapsamlı olduğunu söyledi. Op. Dr. Cücük, “Obezite hastalarında en yaygın görülen hastalıkların başında tansiyon, diyabet ve kolesterol geliyor. Ayrıca birçoğunda vücudun ağırlığı nedeniyle eklem ağrıları başlıyor. Uyku apnesi de obezlerde görülen hastalıklardan biri. İleri düzey obezite hastalarında bunların dışında derinin kilolar nedeniyle katlandığı yerlerde yaralar oluşabiliyor. Tüp mide ameliyatı yaptığım hastaların önemli bir bölümü yan hastalıklarla mücadele ediyor. Üstelik bu hastalıkların çoğu ani ölüme yol açabilecek türden olduğu için, hastalar bir de psikolojik olarak yıpranıyor” dedi.

Zayıflayınca iyileşti

Birçok obezite hastasının yan hastalıklarla mücadele için düzenli olarak ilaç kullandığını ancak kilo verdiklerinde çoğundan kurtulduklarını belirten Op. Dr. Erdal Cücük, geçtiğimiz hafta kontrole gelen gurbetçi hastasını örnek gösterdi. Cücük, “Almanya'da yaşayan kadın hastamız Medical Park Tarsus Hastanesi'nde 6 ay önce ameliyatını yaptığımızda 120 kiloydu. Kiloları nedeniyle tansiyon, diyabet, kolesterol, uyku apnesi ve sırt ağrılarıyla mücadele ediyordu. Her gün tam 18 ilaç içiyordu. Ameliyatla midesinin yüzde 85'ini aldık. Operasyondan bir hafta sonra Almanya'ya döndü. Geçen hafta kontrol için geldiğinde 55 kilo vermişti. Hastalıkları tamamen geçmişti ve ilaçlardan kurtulmuştu” diye konuştu.