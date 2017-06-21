Dr. Kemik: "Bayram ve sonrasında aşırı yemek yenilmemeli"

Aytekin Kemik, bayramda aşırı yiyecek tüketmenin, özellikle de tatlı ve şekere yüklenmenin sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirterek, "’Oruç bitti şimdi yeme zamanı’ diyerek aşır miktarda besin tüketilmemelidir. Bayram ve sonrasında aşırı yemek yeme ile bazı problemleri de beraberinde getirecektir" dedi.

Bayramda ve sonrasında beslenmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Kemik, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hayatın her döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin en önemli faktörlerden biri olduğunu kaydetti. Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin, günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girdiklerine dikkat çeken Kemik, bazı kişilerin hala kendilerini oruç tutuyor zannederken, bazı kişilerin ise ’oruç bitti şimdi yeme zamanı’ diyerek aşırı miktarda besin tükettiklerine işaret etti. Özellikle oruç tutan kişileri beslenme konusunda uyaran Kemik, bayram ve sonrasında aşırı yemek yeme ile bazı problemlerin de kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Bunların en önemlisinin hazımsızlık ve mide problemleri olduğunu ifade eden Kemik, ayrıca gelenek üzere bayramda tatlı tüketiminin de arttığını ve yine sağlık sorunları yaşandığını dile getirdi.

Bayram ikramlarına dikkat

Bayram ikramları konusunda da uyarılarda bulunan Kemik, "Bayramda birdenbire aşırı yemek yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Vatandaşların bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Ramazan Bayramı ve sonrasında sağlıklı beslenmeye yönelik önerilerde de bulunan Kemik, "Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır. Besinler iyi çiğnenmeli, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmelidir. Ramazan Bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayram süresince ve bayramdan sonra da sıvı alımı arttırılmalı, günde yaklaşık 2-2,5 litre su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir. Ramazan ayı süresince oruç tutma nedeniyle yaşanan kabızlık gibi bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi açısından mevsiminde bol sebze ve meyve tüketimi önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kronik hastalar, çocuklar ve yaşlıların beslenmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Kemik, "Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaların, sürdürdükleri diyete bayram süresince de özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca 0-12 yaş grubu bebek ve çocukların, büyüme ve gelişime katkısı olmayan, boş kalori kaynağı şeker ve şekerli besinlerden uzak tutulmaları, besin tüketiminden sonra diş temizliğine özen gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeleri, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.