’20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla bir açıklama yapan Mersin Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 20 Kasım tarihinin Birleşmiş Milletler’ce ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Ülkemizin de altına imza koyduğu ’Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde temel çocuk hakları olan ayrım gözetmeme, gelişim, katılım, yaşama gibi temel çocuk hakları maddelerinin günümüzde çocuklarımız açısından önemli bir kazanım olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu kazanımların hayata geçirilmesi için toplumun tüm bireylerine sorumluluk düşmektedir" dedi.

Çocuk haklarının temel insan haklarının bir parçası olduğunun altını çizen Sarı, "Mersin’de, çocuk hakları açısından yürütülen çalışmaların başında, çocukların sokağın riskinden korunması konusu gelmektedir. Günlük hayatta çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocukların ihmal ve istismardan korunması, eğitim haklarının uluslararası modern çağdaş eğitim imkanlarıyla desteklenmesi gibi temel haklar hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmaktayız" diye konuştu.

Mersin’de son 13 yıldır bu alanda yürütülen projelerle çocuk hakları alanında diğer illere örnek gösterilecek projeler uygulandığını kaydeden Sarı, "Bu projelerde amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çocukluklarını sağlıklı ve güven içinde yaşayabilecekleri koşulların oluşmasını sağlamaktır. Bu konuda devletimizin çocuk hakları konusunda anayasamıza koyduğu ’Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları’ maddesiyle, çocuk hakları alanında önemli bir kazanım sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.