Dünya Çocuk Hakları Haftası Mersin’de kutlandı

Forum Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Mustafa Sarı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında, Mersin Barbaros İlköğretim Okulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nun ‘Çocuk Hakları Günü’ ile ilgili konseri renkli görüntülere sahne oldu. Mersin Doğa Koleji İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencilerinin çocuk hakları ile ilgili okuduğu şiirler ile çocuk haklarını seslendirmeleri ve çocukların seslendirmiş oldukları türküler büyük alkış aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca, Mersin Barosu’nun düzenlemiş olduğu “Deyimleri Değiştirdik Yarışması’nda" dereceye giren eserlerin ödül töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Er, "Büyük Önder Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi ve 23 Nisan’ın bugün dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması, çocuklara verilen önemin anlamlı bir göstergesidir. Sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çalışmalar, çocuklarımızın kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamasına, geleceğe doğru adımlar atmasına katkıda bulunacaktır. Dünyadaki tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum" dedi.

Av. Ruşen Ayşen Ayılgan ise BM tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesinden bu yana, her 20 Kasım’da tüm dünyada kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü’nün bütün çocuklar için güzel yarınlar getirmesini temenni etti. “Bütün çocuklar anne babalarının olduğu kadar toplumun da gözbebeği, yarınlarıdır” diyen Ayılgan , “Ülkemizde ve dünyada yaşanan şiddet olaylarında en çok çocuklar mağdur olmaktadır. Yoksulluk en çok çocukları etkilemektedir. Ne yazık ki çocuklarımız istismar edilmekte, kamu vicdanını derinden yaralayan istismar olayları yaşandığına tanık olmaktayız. Tüm yasal düzenlemelerle, çocukların yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, her türlü şiddete karşı korunma hakkı, ekonomik hakları güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalamış oldukları protokol kapsamında, çocuklara yönelik eğitim çalışmalarının devam ettiğinin bilgisini veren Ayılgan, “Mersin ili ve ilçelerinde bulunan tüm okullarda eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, çocuklarımızın korunması ve bilinçlendirilmesi, toplumumuzda bilinç ve farkındalık oluşturulması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sağlıklı, güvenli, mutlu bir çocukluk yaşamaları dileği ve umuduyla tüm çocuklarımızın “Dünya Çocuk Günü” nü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Er ve Ayılgan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Etkinlik sonunda, Mersin Barosu ve Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü standında, çocukları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, çocuklara haklarının anlatıldığı kitapçık ve broşürler dağıtıldı.