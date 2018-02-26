Dünya Engelliler Birliği Mersin’de toplanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Dünya Engelliler Birliği tarafından 12 Mayıs’ta Mersin’de yapılacak olan Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi Global Konferansı’nda Mersin’in, ‘Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi’ ilan edilmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, 10-16 Haziran tarihleri arasında New York’ta Birleşmiş Milletler’in alt toplantısında Mersin’in, yine tüm dünyaya Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi olarak ilan edileceği, İtalya ve İspanya’dan sonra dünyada üçüncü, Türkiye’de ise Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi ilan edilen ilk kent olacağı kaydedildi.

Dünya Engelliler Birliği Mersin’de ağırlanacak

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Dünya Engelliler Birliği ile erişilebilirlik çalışmaları yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, yönetmelik kapsamında otellerin erişilebilir hale getirilmesinin yanı sıra, Türkiye’den ve yurt dışından engellilerin de Mersin’e gelerek tatillerini burada geçirmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Engelliler Birliği arasında yürütülen proje sonucunda erişilebilir kent belgesinin alınması ile birlikte, Mersin sadece yaz sezonunda değil, 365 gün engelli turist ağırlayabilecek ve bu sayede kent ekonomisine büyük katkılar sunulacak.

Mersin’in Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi haline gelmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Birliği tarafından verilecek olan ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş, evrensel standarda sahip Erişilebilir Kent Belgesi’ni almaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de yapmış oldukları erişilebilirlik çalışmalarının incelemelerini yapmak üzere Dünya Engelliler Birliği’ne yetki verdi. Ocak ayının sonu itibariyle başlayan incelemeler, şubat ayının sonuna kadar devam edecek. Raporlar düzenlendikten sonra eksikler varsa bunların telafisiyle alakalı çalışmalar yapılacak ve mayıs ayına kadar bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu tamamlanmış olacak.

Dünya Engelliler Birliği, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından engelsiz oteller projesi kapsamında erişilebilir olarak belgelendirilen otellerde de incelemelerde bulunacak. Otellerin de belgelerini almaları durumunda uluslararası standarda sahip

erişilebilir otel olacaklar. Bu çalışmalar bittikten sonra Dünya Engelliler Birliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan dolayı Mersin’e erişilebilir kent belgesi verecek. Dolayısıyla 6 kıtada 85 ülkeden 400 çatı kuruluşunun oluşturmuş olduğu Dünya Engelliler Birliği, Mersin’i Engelsiz Kent ve Turizm Merkezi olarak kabul edecek ve dünyadaki engellilerin tatillerini Mersin’de geçirmeleri için çağrıda bulunacak.

Mersin’de büyük organizasyonlara imza atılacak

Dünya Engelliler Birliği ile ortak bir proje yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu proje kapsamında 11-12-13 Mayıs’ta Mersin’de büyük organizasyonlara imza atacak.

Yapılacak olan çalışmada, Dünya Engelliler Birliği’ni oluşturan 85 ülkeden 400 çatı kuruluşunun içerisinde yer alan 130 üst düzey yönetici, genel kurullarını yapmak üzere Mersin’de ağırlanacak.

Dünya Engelliler Birliği 6. Genel Kurulu’nu, 11 Mayıs’ta Mersin’de yapacak ve genel kuruldan sonra 12 Mayıs tarihinde Amerika ve Avrupa’daki turizm kuruluşlarının katılacağı Erişilebilir Turizm Global Konferansı da Mersin’de yapılacak. Konferansın ardından 13 Mayıs tarihinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Dünya Engelliler Birliği ile birlikte Erişilebilir Üniversite Kapsayıcı Eğitim Global Konferansı yapılacak.

Ayrıca Dünya Engelliler Birliği tarafından 10-16 Haziran tarihleri arasında New York’ta Birleşmiş Milletler‘in bir alt toplantısında Mersin tüm dünyaya, Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi olarak deklare edilecek.

Projenin ana hedefleri

Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Mersin Projesi’nin ana hedefleri arasında engelli bireylerin turizm hizmeti aldığında, ulaşımdan konaklamaya kadar tüm ihtiyaçlarının ulaşılabilir nitelikte olması yer alıyor. Ayrıca ana hedefler arasında Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında, erişilebilir turizmde dünyaya örnek destinasyon olmak, turist akışını bölgeye yönelterek turizm gelirinin artmasını sağlamak, alternatif turizm türlerinin yaygınlaşmasına öncülük etmek, girişimcileri yatırıma yönlendirmek, ülkenin kimliğini, çeşitliliğini, zenginliğini ortaya koymak bulunuyor.