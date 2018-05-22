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22 Mayıs 2018 15:37

Dünya Sağlık Örgütü’nden Mezitli’ye övgü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Avrupa Sağlıklı Şehirler Raporu’nda, Mezitli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ’Mutlu Mezitli’ projesine özel yer verildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Mezitli’ye övgü

22 Mayıs 2018 15:37


Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Raporu kapsamında, sağlıklı yaş alma ile ilgili dünyanın çeşitli ülkelerini kapsayan 9 kentte inceleme yapıldı. Bu kapsamda hazırlanan raporda, Mezitli Belediyesi’nin ’Mutlu Mezitli’ projesinden övgüyle bahsedildi. Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan raporda Mezitli Belediyesi’ne yönelik olumlu açıklamaların olduğu kaydedildi. Bu kapsamda verilen raporda şu ifadelere yer verildi:


"Nüfusun sağlıklı yaşlanmasının desteklenmesi amacıyla, insanların aktif katılımları ve sosyal bütünleşmeleri için 150’den fazla program ve etkinlik düzenleyen bir Aktif Yaş Alma Evi kurulmuştur. Kadın Üretici Pazarı, kadınların ekonomik faaliyetlerde her yaşta sosyal statüden katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dahası, Mezitli Belediyesi, yaşlılara topluma katkıda bulunmaya devam etmek için birçok gönüllü fırsat sağlamıştır. Emekli insanlar, engelliler ve yoksul vatandaşlar için ortak mutfak oluşturulmuştur ve burada emeklilerin üretimler yapılmaları sağlanmıştır. Bunu dışında doğa yürüyüşleri ve kentte bisiklet sürme gibi düzenli faaliyetler aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeyi amaçlıyor. Mezitli küresel ağa katılarak, sağlıklı şehir kurma kapasitesini artırmak için bir adım öne geçti. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Bölgeler Ağı’na katılma, Sağlıklı Şehir Raporu Mezitli Eylem Planı oluşturma gibi eylemler sağlıklı bir şehir kurma taahhüdünü yansıtmaktadır."




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