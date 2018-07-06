Dünya şampiyonu güreşçiler Mersin’de

Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te devam eden Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda Dünya şampiyonu olarak altın kemeri Türkiye’ye kazandıran Hamza Alaca ile Rusya’nın Vladimir şehrinde yapılan Büyükler Deaf Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Oğuz Dönder’i ağırlayan Başkan Kocamaz, “İnşallah daha büyük başarılarla bayrağımızı göndere çektirirler” dedi.

Türkiye’nin gururu haline gelen sporcularla bir araya gelen Kocamaz, “Önce gençlerimizi, sonra hocalarını tebrik ediyor, bize böyle bir gururu yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün sembolik olarak gençlerimize birer Cumhuriyet altını takacağız ama bildiğiniz gibi biz her yıl Mersin’den Türkiye, dünya ve Avrupa çapında derece alan sporcularımıza ödüllerini veriyoruz. Esas büyük ödülü de o zaman kendilerine takdim edeceğiz. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. İnşallah daha büyük başarılarla bayrağımızı göndere çektirirler. Türkiye’yi gururla temsil ederler” dedi.

Kocamaz, ziyaretin sonunda dünya şampiyonları Hamza Alaca ve Oğuz Dönder’e birer Cumhuriyet altını hediye etti.

Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Hamza Alaca’yı Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda davul-zurna ile karşıladı.

Havaalanında ailesi ve yakınlarıyla duygusal anlar yaşayan Alaca, “Çok duyguluyum. Anlatılmaz yaşanır. İstiklal Marşımızı dünyaya dinletmek çok heyecan verici, çok gurur verici bir duygu. Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Yarışmada atmosfer çok yüksekti. Hocalarımız da başaracağımıza inanıyorlardı. Rakiplerimi yenerek Allah’a şükür altın madalyayı ülkemize kazandırdım. Dünya şampiyonu olmayı da bekliyordum. Şampiyon olacağıma inanıyordum ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Şampiyon güreşçi daha sonra memleketi Tarsus’ta üstü açık otobüsle şehir turu atarak Tarsusluları selamladı.