Dünya ticareti fotoğraf karelerinde

Mersin Olba Fotoğraf Derneği’nin Korykos Antik Kenti’nin ismi ile Mersin’in tanınırlığını artırma hedefiyle bu yıl ilk kez düzenlediği Korykos 2017 Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. MTSO’nun da Dünya’da Ticaret kategorisine sponsor olduğu yarışma sonrasında, bu kategoride finale kalan 22 fotoğraf için MTSO Sanat Galerisi’nde sergi açıldı. Sergi açılışına MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Güneş, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek, Mersin Olba Fotoğraf Derneği Başkanı Hulki Muradi ile dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Açılışta, yarışmaya desteklerinden dolayı MTSO’ya ve Osman İnandıoğlu’na teşekkür plaketi verildi.

Sergi açılışında konuşan Dernek Başkanı Muradi, bu tarz uluslararası yarışmaların fotoğraf dernekleri başta olmak üzere derneğin bulunduğu ilin ve ülkenin tanınırlığını arttırdığını vurguladı. Muradi, bu yıl 7’ncisini düzenledikleri İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ndan edindikleri tecrübeye dayanarak Korykos Antik Kenti isimli yarışmayı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Mersin’de yalnızca fotoğrafçıların değil, geniş bir kesimin bu sanata yatkın olduğuna dikkat çeken Muradi, MTSO gibi kurumlardan aldıkları desteklerle kentin sanata ilgisini tüm dünyaya gösterebildiklerini kaydetti.

Korykos 2017 Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın Dünya’da Ticaret kategorisine MTSO’nun destek verdiğini hatırlatan Muradi, “Çünkü konu ticaret ve sanat olunca MTSO mutlaka o işin içinde yer alır” dedi.

Bu kategoride 106 fotoğrafçının 376 fotoğrafla yarıştığını belirten Muradi, jüri değerlendirmesi sonucunda 22 fotoğrafın ödüle layık görüldüğünü söyledi. Muradi, Mersinli 2 fotoğraf sanatçısının da bu kategoride ödül aldığını dile getirdi. Yarışmanın 2018 yılında da yapılabilmesi adına çalıştıklarını ifade eden Muradi, “MTSO gibi sanatı destekleyen kurum ve kuruluşların katkılarını bekliyoruz. Gelecek yıl için yarışmamızda bakliyat gibi sektörlere yönelik kategoriler oluşturabiliriz” diye konuştu.

MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek ise yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz kaliteli ve ciddi organizasyonların içinde yer almaktan onur duyduklarını belirtti. Dölek, gelecek yıl organizasyonun devamı yapılırsa desteklerini sürdüreceklerini de söyledi.