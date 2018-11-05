Dünyada 50'den az bulunan balık baykuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Dünyada 50'den az sayıda bulunan ve nesli tükenmekte olan yaralı balık baykuşu, Çukurova'nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip Tarsus Hayvan Parkı'nda tedavi edildikten sonra, bulunduğu yer olan Adana'nın Karaisalı ilçesinde doğaya salındı.

Dünyada sadece Toroslar'da bulunan nadir bir tür olan balık baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağ kanadı kırık bir şekilde Tarsus Hayvan Parkı'na getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı. Gerekli tedavisi yapılan balık baykuşu, 9 aylık bir tedavi sürecinin ardından Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, Adana'da doğaya bırakıldı.

Tarsus Hayvan Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, 9 ay önce balık baykuşunun yaralı bir halde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine getirildiğini ve tedavisini tamamladıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkımızda doğadan yaralı gelen hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. Bize Mersin ve Adana Milli Parklar ekipleri tarafından yaralı hayvanlar getiriliyor. Burada tedavileri yapıldıktan sonra doğaya geri bırakılıyor. Yaklaşık 9 ay öncesinde Türkiye'de ve dünyada çok nadir bulunan bir baykuş türü olan balık baykuşu geldi. Veteriner hekimlerimizin incelemeleri sonucunda sağ kanadında bir kırık olduğu tespit edildi. Bakım ve tedavisini Tarsus Hayvan Parkı'nda gerçekleştirdik. Kırık biraz zaman alan bir süreç ama şimdi iyileşti. Yaklaşık 9 ay boyunca elimizle beslediğimiz oldu, balık yakalayıp getirdiğimiz oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra şu anda doğada kendi başına yaşamını devam ettirebilecek seviyeye geldi" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü'nde yaban hayatı teknikerliği yapan Adem Çolak ise “Şubat ayında Adana'nın Karaisalı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan bu baykuşumuzu tedavi amacıyla Tarsus Hayvan Parkı'na getirmiştik. Burada tüm tedavileri tamamlandıktan ve rehabilitasyonu geçtikten sonra tekrar alındığı ortama bırakıyoruz. Tarsus Hayvan Parkı bu konuda çok başarılı. Doğada zarar görmüş tüm hayvanları tedavi etme konusunda çok iyi başarı sağlıyor. Bu çok değerli türü bugün akşam saatlerinde bulunduğu ortama bırakacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.