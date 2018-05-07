Duvarlar boyandı, cadde açık hava resim sergisine döndü

Eski duvarlar, dünyaca ünlü ressamların unutulmaz eserleri ile renklenirken, cadde açık hava resim sergisine döndü.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sanatı sokağa taşıdı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın hayalini kurduğu, ressam Nazife Bilgin Hazar’ın elinde hayat bulan ’Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi’ projesi kapsamında, ilk olarak Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının dış cepheleri, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Diego Rivera, Frida, Neşet Günal ve Osman Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonları ile adeta bir sanat eserine dönüştü. Eski duvarlar, dünyaca ünlü ressamların unutulmaz eserleri ile renklenirken, çevreden geçen herkes resimlere bakmadan geçmiyor. Bölgedeki binaların duvarlarının tamamı boyanırken, cadde açık hava resim sergisine döndü.

Yaptığı resimlerle ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Nazife Bilgin Hazar, 2011 yılında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanarak, üniversite okumaya başladığını söyledi. 2015 yılında 100’lük sistemde 98.6 puan alarak okuldan mezun olduğunu söyleyen Hazar, "Sosyal sorumluluk projesi altında bu duvar resimlerini çizmeye üniversite 2. sınıfta vize ve final ödevi olarak yapmaya başladım. Hocamız bizden hayvan bakım evindeki duvarlara resim yapmamızı istedi. Oradaki en büyük duvara da ben resim yaptım. Resmi ilk bitiren de en yüksek notu alan da bendim. O resim de halen duruyor. Daha sonra çocuk cezaevi projem oldu. Akdeniz Oyunları sırasında Nevin Yanıt Spor Kompleksinin bir duvarına resim yaptım. Kadın sığınma evinde çalışmalarım oldu. MEÜ Tıp Fakültesi’nde bir duvarı resmettik" diye konuştu.

"Duvar sanatı en iyi anlatım sanatıdır"

Son olarak Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın bu evlerle ilgili kendisine teklif götürdüğünü kaydeden Hazar, "Buraları beraber gezdik. 34 yıllık bu binaları nasıl renklendiririz diye fikir alışverişinde bulunduk. Bu benim beklediğim, aradığım projeydi. Yani gerçekten duvar resmini çok seviyorum. Çünkü duvar sanatı en iyi anlatım sanatıdır. İnsanları birbirine kaynaştırır. Sanatı insanların ayağına getirmek istedim. Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini yaptım. Bu çalışmaya 16 Temmuz 2017’de başladım. O günden bugüne kadar baya bir çalışmalar yaptım. Şu anda Frida Kahlo’nun ’Ben ve Papağanlarım’ resmini duvara yapıyorum. Bu da inşallah bir hafta içinde bitecek. Ondan sonra bir eser daha yapacağım. Burada şu anda belirlenen panjurları yapacağım. Burada Haziran’ın sonuna kadar işim var. Tabi bu tarih değişebilir çünkü yaptıkça çıkıyor. Bugüne kadar 25 duvar boyadım. Bu devam da edecek" şeklinde konuştu.

"Sanatı insanların ayaklarına getireceğim"

Tepkilerin çok güzel olduğunun altını çizen Hazar, "Ben bu kadar tepki alacağımı tahmin etmedim. Benim hep hayalim insanları sanatla buluşturmaktı. Ben özellikle dünyada çok iz bırakmış sanatçıların resimlerini ele aldım. O sayede insanlar öğreniyorlar. Gelip sürekli resimlerle ilgili bilgi soruyorlar. Öğrendikten sonra gidip araştıralım diyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Bundan sonraki hedefim hep duvar resmi yapmak. Çünkü bunu yapmayı çok seviyorum. Bir haftadır hasta olduğum için yoktum. Sürekli başlamalıyım, gitmeliyim diyordum. Tam hastalığım geçmemesine rağmen yine geldim ve çalışmaya başladım. Ben bu sosyal sorumluluk projesi altında çalışmalarıma devam edeceğim. İnsanları mutlu edeceğim. Sanatı insanların ayaklarına getireceğim" ifadelerini kullandı.