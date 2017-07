Ebülfezoğlu: "Türkiye bizim ikinci vatanımızdır"

Ziyaret, Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da bulunan eski meclis salonunda gerçekleşti. Ziyarette Azerbaycan Bakü Hatai Vali Yardımcısı İmanov Penah Ebülfezoğlu, Hatai Belediye Başkanı Aliyev Aliyar Mecisoğlu ve Azerbaycan heyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal ve KKTC heyeti yer aldı. Ziyarette konuşan Başkan Kocamaz, “Kızkalesi Festivalimizde bizleri yalnız bırakmadığınız ve etkinliğe katkı koyduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu 3 günlük festival süresince etkinliklerden memnun kalmışsınızdır ve Mersin’i tanıma fırsatını da mutlaka bulmuşsunuzdur” dedi.

Mersin’in geçmişinin 10 bin yıl öncesine dayandığını ve her tarafını tarih olduğunu belirten Kocamaz, “Mersin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin buluşma noktası bir bölge. İnsanlık tarihi ile yaşıt bir bölge. Mersin, huzur, barış, kardeşlik kenti. Her kökenden, her inançtan insanlar burada bir arada yaşıyorlar. Mezarlığımız da her 3 dinin mensuplarını bir arada bulunduruyor. Bu da Mersin açısından dünyada çok eşine rastlanmayan bir özellik olarak ortaya çıkıyor. İnşallah Mersin’den iyi intibalarla ayrılırsınız. Sizleri Mersin’e bir etkinlik, bir ziyaret için gelen insanlar olarak değil, Mersin’in birer fahri elçisi olarak görüyoruz. İnşallah gittiğiniz yerde kendi insanlarınıza da anlatırsınız. Mersin’i yeni yeni misafirlerle buluşturmuş oluruz. Ben başta sayın başkanlar ve il yöneticileri olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, güle güle gidin” diye konuştu.

Azerbaycan Bakü Hatai Vali Yardımcısı İmanov Penah Ebülfezoğlu ise “Türkiye bizim ikinci vatanımızdır ve biz vatanımıza geldik. Kızkalesi Turizm Festivali’nde bulunmamız da bizi çok sevindirdi ve hem burada hem de Azerbaycan’da turizmin gelişimine katkı sağlayacak. Biz böyle bir kültür festivalinde yer aldığımız için mutluyuz. Sıcak münasebetiniz ve karşılamanız için minnettar olduğumuzu da bildiriyorum. Bundan sonra da bizim aramızdaki bu kardeşlik münasebeti gün ve gün derinleşsin. Bizim zaten kardeş şehirlerimiz var, okullar arasında kardeşliğimiz var ve medeniyetler arasında turizm sayesinde de bu kardeşlik bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu.

KKTC Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal de Kızkalesi Turizm Festivali’nde bulundukları için Kocamaz’a teşekkür ederek, “Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimizi borç bilirim. Yerel yönetim vizyonuyla birçok alanda örnek olmuş kardeş şehrimiz Mersin’in, bu denli önemli bir organizasyona katkı koymaları kültürel değerlerin paylaşılması için yoğun çabaları elbette ki takdir görmelidir. Mersin’de olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu dile getirirken, bizleri ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan heyetinden Fidan Rızayeva isimli öğrenci ise “Türkiye denilince bizim aklımıza kardeş ülke geliyor. Burada asla bir yabancılık çekmiyoruz. Dilimiz bir, dinimiz bir, millet bir. Yani kardeşiz, aynı milletiz. Biz Mersin’de büyük bir ilgi gördük. Festivalde biz bayrağımızla birlikte yürürken, kardeş ülke bu diye bizi parmakla gösterdiler, bizlerle fotoğraf çekildiler. Bu sevgi karşılıklı ve doğal bir sevgi. Bu sevgi beşikten gelen bir sevgi. Bu sevgi bize sonradan öğretilmedi, bizim kalbimizde var. Ben böyle bir projenin içinde yer aldığım için, böyle 2 devletin bayrağını taşıdığım için ve Türk olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet adına Azerbaycan Bakü Hatai Vali Yardımcısı İmanov Penah Ebülfezoğlu, Başkan Kocamaz’a hediye takdim etti.