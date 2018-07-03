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03 Temmuz 2018 16:48

Eczaneye saldırıya 3 tutuklama

Mersin’in Tarsus ilçesinde eczaneye saldırı olayını gerçekleştiren 3 kişi tutuklandı.

Eczaneye saldırıya 3 tutuklama

03 Temmuz 2018 16:48


30 Haziran 2018 tarihinde Tarsus Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir eczanede meydana gelen olayda, eczaneye ilaç almaya H.A. ile birlikte gelen Suriye uyruklu Müslüm Hasan’a verilen eşdeğer (muadil) ilacın eczaneden olmadığı, farklı bir firma tarafından üretilen aynı özellikte eşdeğer ilaç olduğunu bu ilacı vermek istemeleri üzerine, karşı tarafın kabul etmediği, bunun üzerine başka bir eczaneden temin edilmesi için reçeteyi ilaç almaya gelen şahıslara verdikleri sırada H.A. isimli şahısla birlikte gelen kişilerin tartışma çıkartıp kavgayı başlattıkları, H.A.’nın eczaneye arkadaşlarının çağırması ile sopalı taşlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.A.’nın kasadan bir miktar para çaldığı da tespit edildi.


Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti.


Olayda 4 kişi yaralanırken, polis yaptığı çalışmada, 8 kişiyi gözaltına aldı. Bugün mahkemeye çıkarılan 8 kişiden O.A., K.A. ve Ş.A. tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Suriye uyruklu Müslüm Hasan sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.




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