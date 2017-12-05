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05 Aralık 2017 15:16

Ege: "Sorunumuz çözülmezse ligden çekiliriz"

Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Önder Ege, 2.

Ege:

05 Aralık 2017 15:16

Lig ve 3. Lig’lerdeki sorunun çözülmediği takdirde liglerden çekilebileceklerini söyledi.


Başkan Ege, Burhanettin Kocamaz Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği kararınca maçlara 5 dakika geç başlanacağını, sorun çözülmez ise ligin son haftasında tüm takımların sahaya çıkmayarak alınan bu kararı protesto edeceklerini söyledi. Ege, “Varlığını Türk sporuna borçlu olan Spor Toto Teşkilatı, ’kaçak iddaanın yol açtığı gelir kaybını gerekçe göstererek 2. ve 3. Lig’de mücadele eden 90 kulübümüzün iddaa gelirlerinde kesinti yapma kararı almıştır. Bu karar iddaa geliriyle ayakta kalan kulüplerimiz için bir ekonomik kaosun habercisi olmuştur. 2. ve 3. Lig takımlarımızın Spor Toto desteği olmadan varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Tasarruf gerekçesiyle yapılması planlanan kesinti öncelikle adil değildir. Süper Lig ve 1. Lig takımlarının harcamaları arasında çerez olabilecek rakamlar, ancak 2. ve 3. Lig takımları için can suyudur. Bundan tasarruf yapılmasında hiçbir adalet ve hakkaniyet ölçüsü bulunmamaktadır" dedi.


Küçük bütçeli takımların can suyundan tasarruf yapmayı planlayan Spor Toto Teşkilatı’nın Süper Lig kulübü ile 47 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması yaptığını söyleyen Ege, ayrıca başka takımlara da milyonları aşan aktarmalar yaptığını bildiklerini ifade etti. Başkan Önder Ege, "Görüldüğü gibi burada iddaa gelirlerinin yetersizliği değil paylaşım adaletsizliği söz konusudur. 90 kulübümüzü mağdur edecek bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir. Futbola gönül veren milyonlarca taraftarın gönlündeki renkler sahada yer alabilsin diye bin bir güçlükle var olma mücadelesi veren kulüplerimize reva görülen bu kesintiyi onaylamamız mümkün değildir. Sorunumuz çözülmezse maçlara geç başlamak, bir maça çıkıp oynamadan soyunma odasına dönmek, sezonu kapatıp tüm maçlara katılmamak gibi alternatifleri de görüştüğümüz bilinmelidir” diye konuştu.




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