Egemenlik Kavşağı hem çevreci hem ekonomik

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hizmetine sunulan ve çağını yakalayan bir mühendislik anlayışı ile inşa edilen Egemenlik Katlı Kavşağı, sağladığı tasarruf ile hem Mersin’e hem ülke ekonomisine kazanç sağlıyor.

Çevreci bu kavşak atmosfer kirliliğini önlüyor

Hüseyin Okan Merzeci Üniversite Kavşağı, İsmet İnönü Bulvarı, Vali Şenol Engin Caddesi ve Üniversite Caddesi kesişiminde sinyalize 4 kollu dönel kavşağın, katlı kavşak olarak projelendirilmesi sayesinde eski hemzemin kavşak durumuna göre birçok kazanımı oluyor. Mersin’e değer katan bu katlı kavşak projesi ile Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşadığı trafik sorununu çözme konusunda büyük bir adım daha atarken, trafikten dolayı çevreye verilen zararı en aza indirmiş oluyor.

Egemenlik Katlı Kavşağı ile vatandaşların trafikte bekleme süresi azaltılarak yakıttan ve emisyondan kazanç sağlanıyor. Araçların bekleme süresinin en az indirilmesi ile harcanan yakıt miktarı düşerken, salınan emisyon gazı da azaltılmış oluyor. Bu iki kalemde sağlanan kazanç ile hem Mersin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Milli ekonomiye yılda 21 milyon 616 bin 812 TL kazanç

Bu proje ile yıllık zaman kazancı 9 milyon 691 bin 152 TL, yıllık yakıt tüketimi kazancı 7 milyon 653 bin 812 TL, yıllık emisyon kazancı olarak 4 milyon 271 bin 848 TL olmak üzere toplamda 21 milyon 616 bin 812 TL ile milli ekonomiye sağladığı kazancın yanında, zaman ve çevre açısından da çok büyük kazanımlar sağlıyor. Yakıttan tasarruf, amortisman, lastik aşınması, zaman kazancı gibi pek çok konuda sürücüleri rahatlatacak olan kavşağın senelik kazancı, ekonomiye yaklaşık 22 milyon lira olarak dönecek.