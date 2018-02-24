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24 Şubat 2018 13:57

Ekinci: "Suça sürüklenen çocuklar topluma kazandırılmalı"

Mersin Barosu avukatlarından Kamil Ekinci, suç işleme oranının azalması için çocukların suç unsurlarıyla olan irtibatının kesilmesi gerektiğini belirterek, "Suça sürüklenen çocuklarımız topluma kazandırılmalıdır” dedi.

Ekinci:

24 Şubat 2018 13:57


Mersin Barosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, çocukların suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve karşılaşacakları cezai neticelerden zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde yapılan toplantıda, Mersin Barosu avukatlarından Kamil Ekinci ve Tülay Sevgi Can tarafından, ’Yargıtay kararları ışığında çocukların okulda ve günlük yaşamlarında birbirlerine göstermiş oldukları ve Türk Ceza Kanunu anlamında da suç teşkil eden davranışlar’ ve ’Suç sayılan olumsuz davranışların hukuki sonuçları’ konusunda bilgilendirme yapıldı.


Bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, toplumun geleceği olan çocukların gelişimi, eğitilmesi ve korunması için her kurumun ve sivil toplum örgütünün üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ekinci, “Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak Mersin merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda başlatmış olduğumuz eğitim seferberliği ile çocukları eğiterek suç işleme oranını en aza indirmek için büyük çaba gösteriyoruz. Suç işleme oranının azalması için çocuklarımızın suç unsurlarıyla olan irtibatının kesilmesi gerekir. Ayrıca çocuklarımız, arkadaş ilişkileri ve sosyal hayatları konusunda doğru yönlendirilmelidir. Suça sürüklenen çocuklarımız topluma kazandırılmalıdır” diye konuştu.


Eğitim çalışması sonunda okul yönetimi ve öğrencileri, Mersin Barosu’na teşekkür etti.




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