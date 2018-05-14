Ekinci: "Yasalar yetmez, bilinçlenme şart"

Yasalar yetmez, bilinçlenme şart” dedi.

Kamil Ekinci, bir radyoda yayınlanan Akdeniz’den Toroslar’a programının konuğu oldu. Ekinci, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi‘nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini, Mersin Barosu avukatları tarafından sahnelenen ‘Sihirli Küre’ adlı tiyatro oyununun, çocukların cinsel istismardan korunma yollarını ve haklarını öğrenmelerinin en etkili yolu olduğunu söyledi. Ekinci, "Türkiye’de örnek olan ve büyük ses getiren Sihirli Küre adlı tiyatro oyunumuz amacına ulaşıyor. Yasalar yetmez, bilinçlenme şart” diye konuştu.

Mersin Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Çocuk Hakları Merkezi’nin Türkiye’de ilk defa, çocukların istismardan korunmaları için bilinçlenmelerini sağlayacak ve çocuk haklarını anlatan bir tiyatro oyunun kaleme alındığını söyleyen Ekinci, “Bu proje Türkiye’de ilk ve tek tiyatro oyunu olma özelliği taşıyor. Senaryosu psikiyatri Prof. Dr. Fevziye Toros tarafından incelenip onay almış olan Sihirli Küre adlı tiyatro oyunu ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın istismardan korunma yönünde bilinçlenmeleri, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması ve çocuklara hukuk kuralları ile tanınmış olan çocuk haklarının anlatılması, öğretilmesi amaçlanmakta olup, oyun ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf çocuklarına sahnelenecektir. Bu tiyatroyu Mersin ili ve ilçelerinde periyodik olarak sahnelenecek olup, izlemeyen hiçbir çocuk kalmayacak. Kültür merkezlerinde ya da gösteri alanlarında bütün çocuklarımız izleme imkanı bulacaktır” şeklinde konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de önemli bir sorun olan çocuk istismarının artık son bulması gerektiğini ifade eden Ekinci, “Cinsel istismarın önlenmesi için sadece yasalar yetmez, bilinçlenme şart. Geleceğimize, sağlıklı bir nesil yetişmesi açısından farkındalık oluşturacağı düşüncesi ile hayata geçirdiğimiz bu proje üzerinde Çocuk Hakları Merkezi olarak yaklaşık bir yıldır çok emek vererek, özveriyle çalıştık. Geleceğimizi sağlıklı nesillere teslim etmekte bize düşen görevi Türkiye’ye örnek bir çalışma ile yerine getirdik. Sihirli Küre adlı tiyatro oyunu amacına ulaşıyor. Öncelikle bir meslek örgütü olan Mersin Barosu’nun, etkin bir sivil toplum kuruluşu olduğu da bilinciyle, bu tür toplumsal sorunların çözümü için öncü olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.