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30 Mayıs 2018 09:34

Ekmek arası uyuşturucu sevkıyatı

Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada Ramazan pideleri arasına gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi.

Ekmek arası uyuşturucu sevkıyatı

30 Mayıs 2018 09:34

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin’de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu bir aracı kent girişinde takibe aldı. Şüphelileri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi’ne kadar izleyen ekipler, alıcılarla buluştukları sırada operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Ramazan pideleri arasına gizlenmiş vaziyette 730 gram eroin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.




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