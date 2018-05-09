Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, Erdemli’de toplandı. Toplantıda, Türkiye genelinde başlatılan ’Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar’ kampanyasının desteklenerek, Mersin’de de uygulamaya başlanılması kararlaştırıldı.

Toplantıda alınan diğer kararları İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı açıkladı. Sarı, özellikle ülke genelinde ’çocuk hakları sokağı’ oluşturulması kampanyasına destek veren Mezitli Belediyesi’ne teşekkür etti. Sarı, ayrıca Yenişehir ve Akdeniz Belediyelerinin de çocuk hakları sokağı kampanyasına önümüzdeki günlerde destek vereceğini dile getirdi.