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'Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar' projesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar’ kampanyasına hız verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, 'Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar' kampanyasına hız verdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar' projesi Mersin'de tüm hızıyla devam ediyor.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, kampanyanın Mersin merkez ilçelerinden başlamak üzere tüm ilçelere yaygınlaştırılacağını söyledi. Sarı, "Proje ile kamuoyu duyarlılığı oluşturarak çocuklarımızın dikkatlerini ekranlara değil çocukluğunu yaşayabileceği alanlara çekmek istiyoruz. Onları internet salonlarında değil, çocuk bahçelerinde arkadaşlarıyla oyun oynayan, birlikte yaşama kültürünü öğrenen bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu konuda tüm velilerimizden de destek bekliyoruz" dedi.

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