’Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ standında büyük ilgi

Bir haftada yüzlerce kişinin ziyaret ettiği stantta, aileler ve çocuklara uzaman psikologlar tarafından rehberlik hizmeti veriliyor. El ilanı ve broşürlerin de dağıtıldığı stantta, çocuklara küçük yaşta ekrana bağımlı olmalarının zararları anlatılıyor.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Ramazan ayı sonuna kadar akşamları kurulacak olan standın amacının, Türkiye’de 81 ilde başlatılan ’Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesini tanıtmak olduğunu söyledi. Böylesine önemli bir projeyi halkın tüm kesimlerine duyurmayı ve kamuoyu duyarlılığı oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Sarı, "Çocuklarımız geleceğimizdir, onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi önemlidir. Çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olduğunu unutmamalıyız" dedi.