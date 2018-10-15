Elektrik akımına kapılan genç teknisyen öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli elektrik teknisyeni Emin Hazır (26), Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında bulunan ve arızalanan su pompası tamiri için kanala indi. Genç teknisyen henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda elektrik akımına kapıldı.

Ekip arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkarılan Emin Hazır olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır Hazır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.