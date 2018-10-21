Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışırken elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan Mikail Selbi (23) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılan genç, oradan da Mersin'e sevk edildi. Mikail Selbi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.