Elektrik kesintisine esnaf tepkisi

09.30 sıralarında kesilen elektrik halen verilmezken, birçok esnaf ve vatandaş zor anlar yaşadı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı bazı mahallerinde sabah 09.30 sularında elektrikler kesildi. Özellikle kentin merkezi olan Çankaya Mahallesi’ndeki elektrik kesintisi vatandaşları ve esnafı isyan ettirdi. Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bulunduğu bölgeye sabahtan beri elektrik verilmiyor. Şehrin en kalabalık bölgesi olan merkezde kesilen elektrik kesinden dolayı esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşin yanında hava sıcaklığının nemle beraber 40 dereceleri bulduğu Mersin’de vatandaşlar ve çalışanlar kendilerini gölgelik alanlara attı.

Çankaya Mahallesi’nde esnaf olan Selda Kaya, "Sabahtan beri elektriğimiz yok. Müşterilerimiz sabahtan beri karanlıkta yemek yiyorlar. Bu ilk kesinti de değil. Bu yaz böyle elektrik kesintileri oldu. Burası Mersin’in merkezinde bir yer. Hem hafta başı olması hemde zaten kalabalık olan yerde bu kadar uzun elektrik kesmelerini anlamıyoruz. Bir arıza, bir bakım varsa bunu hafta sonu yapabilirler. Bu kadar insan şu anda onların yüzünden mağdur. Elektrik kesmeye geldiler mi, bir borcun oldu mu hiç gözünüzün yaşına bakmaz hemen keserler. Seni hiç düşünmezler. Ama burada şimdi insanları böyle mağdur ediyorlar" dedi.

Esnaf Ali Parlak ise bu kadar uzun elektrik kesintisini anlamadıklarını vurgulayarak, "Arıyoruz önce 11 diyorlar, sonra 13.00 diyorlar sonra 15.00 diyorlar. Bizimle resmen dalga geçiyorlar. Şu esnafın ve vatandaşın haline bakar mısın. Herkes rezil oldu. Hiç kimse sabahtan beri doğru düzgün iş yapamıyor" diye konuştu.