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19 Haziran 2017 14:01

Elektrik tesisatı döşerken akıma kapılarak hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde 18 yaşındaki Yiğit Şahin Haykut, inşaatın elektrik tesisatını döşerken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik tesisatı döşerken akıma kapılarak hayatını kaybetti

19 Haziran 2017 14:01


Olay, Pınarbaşı Mahallesi Gazi İlköğretim Sokak’ta meydana geldi. Bir iş yerinde stajyer olarak çalışmakta olan Yiğit Şahin Haykut, yapımı devam eden inşaatın elektrik tesisatını döşerken elektrik akımına kapıldı.


Olayın iş arkadaşları tarafından 112 ekiplerine haber verilmesi üzerine Haykut yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Haykut, hayatını kaybetti.


Yiğit Şahin Haykut’un cenazesi daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




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