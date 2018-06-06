Eğer sizler yenilikçi bir yaklaşım içerisinde değilseniz ve yeni ürünler ortaya koyamıyorsanız, sizin ülke olarak rekabet etme şansınız olamaz" dedi.

Bakan Elvan, Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde kurulan Genç Girişimci Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Vali Ali İhsan Su, MEÜ Rektör Ahmet Çamsarı ile il protokolü ve gençlerin de katıldığı törende konuşan Elvan, merkezin 5-6 ay gibi kısa sürede yapıldığını dile getirdi. Artık iş arayan değil, iş veren gençler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Elvan, "Genç Girişimci Merkezi’ni de üniversitemiz bünyesinde bu amaca yönelik oluşturduk. Neden böyle bir merkezi oluşturduk? Birincisi eğer küresel ölçekte söz sahibi olmak, rekabet gücünüzü daha da artırmak istiyorsanız, mutlaka yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmak zorundasınız. İkincisi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırıp bu kaynaklarla yeni ürünler ortaya koymak zorundasınız. Eğer sizler yenilikçi bir yaklaşım içerisinde değilseniz ve yeni ürünler ortaya koyamıyorsanız, sizin ülke olarak rekabet etme şansınız olamaz artık. Dikkat edin dünyada 50-60 yıllık, hatta 100-150 yıllık devasa çok köklü şirketler var. Birçok alanda üretim yapan, dünyanın dört bir yanında bu şirketlerin fabrikaları, pazarlamacıları, üreticileri yer alıyor. Bu 100 yıllık devasa şirketleri geride bırakan şirketler var. 5-10 yıllık şirketler var. Bakıyorsunuz başında 25-30 yaşında bir genç. Milyarlarca dolarlık bir değere sahip bu şirket. Peki nasıl oluyor da 100-150 yıllık şirketler bu kadar hızlı büyüyemezken, 3-5 yılda devasa şirketler oluşuyor? İşte bu yenilikçi anlayış sayesinde. Onun için biz hem üniversitedeki gençlerimize hem de üniversite dışındaki gençlerimize yeni bir imkan sunuyoruz. Proje fikriniz varsa, kendiniz yeni bir şeyler geliştirmek istiyorsanız, şirket kurmak istiyorsanız, yenilikçi bir takım ürünler geliştirmek istiyorsanız Mersin’deki genç girişimci merkezimize gelin diyoruz" diye konuştu.

"Genç girişimcilerimiz ileride birçok insanımıza iş verir konuma gelecekler"

Merkezde yapacaklarından da bahseden Elvan, "Bir kere ön kuluçka dediğimiz, yani proje fikri netleşmemiş, net bir proje fikri olmayan kardeşlerimize yenilikçilik, girişimcilik konusunda çok değişik eğitimler vereceğiz. Proje fikri olan kardeşlerimizde yine danışmanlık, eğitim ve hemen hemen her alanda hem eğitim vereceğiz hem danışmanlık yapacağız. Gençlerimizin kendi işlerini kurmalarına, kendi ürünlerini üretmelerine öncülük edeceğiz. Burada belirli bir aşamaya gelen gençlerimizi, yatırımcılarımızla buluşturacağız. Yatırımcılarımızla bu gençlerimiz karşılıklı olarak oturacaklar, konuşacaklar ve eğer yatırımcımızın düşüncesi, fikri ’evet bu iyi bir projedir, bu projeye yatırım yapmak istiyorum’ derse, birlikte yatırım yapacaklar. O genç girişimci kardeşimizi de yanına alarak, bu yatırıma gerçekleştirecekler. İş bulmak isteyenlere yine danışmanlık desteği vereceğiz. Bir gencimizin iş veren olması ve yenilikçi üretim gerçekleştirebilmesi için ne gerekiyorsa her türlü desteği ücretsiz vereceğiz. Genç girişimcilerimiz ileride birçok insanımıza iş verir konuma gelecekler" şeklinde konuştu.

Elvan, bakanlık olarak genç girişimci merkezlerinin sayısını artıracaklarını belirterek, Mersin’de ilkini açtıklarını, bundan sonra Malatya, Elazığ ve Adana’da ve diğer illerde sırasıyla bu merkezleri açacaklarını söyledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentte yapılan hizmetlere yeni bir halkanın daha eklendiğini dile getirdi. Bu hizmetle genç girişimcilere iyi bir ortam sağlayarak onların küresel rekabette daha iyi duruma gelmeleri ve fikirlerini ortaya çıkarmaları, geliştirmeleri için fırsat sağlanacağını kaydeden Su, merkezin hizmete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Ahmet Çamsarı ise yeni fikirlerin ortaya çıkmasının, proje olarak hayata geçmesinin ve üretime dönerek katma değer olmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Projenin 3.5 milyon hibe destekli bir proje olduğunu kaydeden Çamsarı, "Mersin Genç Girişimci Merkezi yaklaşık bin 700 metre kare kapalı alanı ve sunacağı hizmetlerle ilimizdeki ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilerin küresel ölçekte rekabet edebilirliliğine katkı sunma hedefiyle hayata geçirilmiştir. Bakanlığımız 2017 yılının sonunda üniversitemizle birlikte Atatürk ve İnönü üniversitelerinde de genç girişimci merkezlerinin kurulumunu desteklemiştir. Yaklaşık 5 aylık çalışma sonrasında bitirmiş olduğumuz merkezimizin, bu 3 merkez arasında ilk hayata geçen merkez olmasından dolayı da ayrı bir mutluluk duydum" dedi.

Konuşmaların ardından Elvan ve protokol üyeleri merkezin açılış kurdelesini kesti.