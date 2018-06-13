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13 Haziran 2018 14:47

Elvan: "Mersin, eğitimde de adından söz ettirecek"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’i eğitimde de adından söz ettirecek illerinden biri haline getirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Son 15 yılda 1 milyar TL’nin üzerinde yatırımla 400’e yakın eser Mersin’de eğitimin hizmetine sunuldu" dedi.

Elvan:

13 Haziran 2018 14:47


Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda hemen hemen tüm ilçelerde yeni okullar inşa edildiğini, Mersin’e yeni okul, atölye, pansiyon ve spor salonları kazandırıldığını kaydeden Elvan, daha güçlü bir Mersin için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.


Mersin’e eğitim alanında yapılan yatırımlardan bahseden Elvan, "Mersin’i eğitimde de adından söz ettirecek illerinden biri haline getirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. 2016 yılından bu yana şehir merkezinde ve tüm ilçelerde yeni okullar inşa ediliyor. İki yılda 16 okul ile 10 atölye, pansiyon ve spor salonu eğitime kazandırıldı. Şu anda 44 okul, atölye, pansiyon ve spor salonu inşaatı sürüyor. 23 okul ihale plan ve proje aşamasında. AKParti hükümetleri döneminde eğitim alt yapısına yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Bu yatırımlardan Mersin’de payına düşeni aldı. Son 15 yılda 1 milyar TL’nin üzerinde yatırımla 400’e yakın eser Mersin’de eğitimin hizmetine sunuldu. Hedef, Mersin’de 2019 yılında tekli eğitime geçmek, sabahçı-öğlenci ayrımını kaldırmak" diye konuştu.




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