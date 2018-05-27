Bu millet dik durduğu müddetçe, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durduğunuz müddetçe bunu da başaramayacaklar, ekonomik alanda da başaramayacaklar" dedi.

24 Haziran seçimlerinde partisi tarafından Mersin’den 1. sıra adayı gösterilen Elvan, seçim çalışmalarına başladı. Eşi Zeliha Elvan ile birlikte geldiği kentte, Serbest Bölge Otoban Gişelerinde partililer tarafından karşılanan Elvan, parti otobüsü üzerinden AK Parti Mersin İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Hükumet olarak, halkın verdiği güçle 15 yılda çok büyük başarılara imza attıklarını belirten Bakan Elvan, bu süreçte dünyanın Türkiye’yi konuştuğunu söyledi. Satın alma gücü paritesinde 9 bin dolar olan milli geliri 25 bin 600 dolara çıkardıklarını, Türkiye’nin 3.7 kat büyüdüğünü, ihracatın 160 milyar dolara çıktığını hatırlatan Elvan, "Verdiğimiz desteklere baktığımızda, sadece tarım için 1.8 milyarlık desteği biz tam 14.5 milyar liraya çıkardık. Büyük eserleri sizlerin desteği ile gerçekleştirdik. Ama bu süreçte çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi engellerle karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Türkiye’nin bu güçlü büyüme performansı karşısında birilerinin rahatsız olduğunu vurgulayan Elvan, şu bilgileri verdi; "Dünyanın son 15 yıldan en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldık. Türkiye, küresel anlamda önemli bir güç merkezi olma noktasına geldi. Böyle bir noktada, böyle bir anda Türkiye üzerinde oyun üstüne oyun oynamaya çalıştılar. Acaba Türkiye’nin bu büyüme hızını, Türkiye’nin bu güçlenme hızını nasıl ve ne şekilde engelleyebilirizin arayışı içinde oldular. İşte 17-25 Aralık darbe girişimi, işte Doğu ve Güneydoğu’da izlenen ’çukur siyaseti’ bunlardan bazıları. Vatandaşlarımızı gerçekten mağdur eden, yüzlerce, binlerce insanımızın mağdur olmasına neden olan ’çukur politikaları’. Arkasından 15 Temmuz darbe girişimi, bunların hiçbirinde başarılı olamadılar. Allah’ın izni ile Recep Tayyip Erdoğan eğilmedi, dim dik durdu ve çok şükür o güçlere karşı Türkiye olarak, bir olarak, bütün olarak mücadelemizi sürdürdük."

"Seçim kararının ardından ekonomi üzerinden bizi vurmaya çalışıyorlar"

Ancak bu güçlerin bununla da yetinmediğini ifade eden Bakan Elvan, 24 Haziran’da seçim kararı aldıklarını hatırlatarak, "Ülkemizin bekası için, geleceği için, istiklalimiz için, istikbalimiz için böyle bir kararı alma gereği duyduk ve bu kararı aldık. Bununla birlikte hemen ne oldu? Dolarda yükselme başladı, ekonomi üzerinden bizi vurmak için çalışmaya başladılar. Türkiye’nin ihracatı oldukça iyi, yıllık yüzde 10 artış sağlamışız. Dünyanın en hızlı ihracat artışı gerçekleştiren ülkelerinden bir tanesi olmuşuz. Fabrikalarımızın kapasite kullanım oranları yüzde 80’lere varmış. Bütçe açığımız gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarının yarısından daha düşük konumda kalmış ki, yüzde 1.5’luk bir bütçe açığımız var. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 3, 4, 5, 6 diye devam ediyor. Bütçe yönünden sıkıntımız yok. İhracatımız iyi, üretimdeki performansımız iyi. Borç, borç diyorlar. Tüm iç ve dış borçlarımızı toplayın, milli hasılamıza oranı, gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin oranından daha düşük. Ama buna rağmen ne oluyor da dolarda böyle bir yükseliş ve çık söz konusu oluyor. Bu millet dik durduğu müddetçe, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durduğunuz müddetçe bunu da başaramayacaklar, ekonomik alanda da başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ı yıkamayan dış güçler, şimdi içerideki işbirlikçileri ile yıkma girişiminde bulunuyorlar"

Konuşmasında, Batılı devletlerin Abdulhamit döneminde oynadığı oyundan da söz eden Elvan, Osmanlı’yı bölüp parçalamak için o dönemde ülke içindeki bazı işbirlikçilerle birlikte hareket ettiklerini anlattı. "İşte bugün de dertleri ’Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, ülke batarsa batsın’ anlayışı içindeler" diyen Elvan, şöyle devam etti; "Ama milletimiz buna müsaade etmeyecek. Takip ediyorsunuz, ’Yok bizi ABD’den aradılar, yok bizi yurt dışından aradılar’ şeklinde, anamuhalefet başta olmak üzere beklentilerini dışarıya yöneltmişler. Milli olmak önemli, ülkenin çıkarını gözetmek önemli ama birileri adına hareket ediyorsanız, birilerinin talimatı ile hareket ediyorsanız, o zaman onlara millet olarak gereken cevabı mutlaka vermelisiniz. Bir Alman bakan geliyor, hükumetin yetkilileri ile görüşmüyor, muhalefetle görüşüyor ve İyi Parti ile görüşüyor. Kimin Türkiye üzerine hesabı varsa, bunu bozacak olan millettir. Recep Tayyip Erdoğan, adam gibi adam, samimi bir insan. İçi dışı bir insan. Erdoğan’ı yıkamayan dış güçler, şimdi içerideki işbirlikçileri ile yıkma girişiminde bulunuyorlar. Onlara izin vermeyeceksiniz inşallah."

24 Haziran seçimlerinin gerçekten çok önemli olduğunu vurgulayan Elvan, "Bu seçimler, Türkiye’nin geleceğini tayin edecek. Ya bağımsız bir şekilde istiklalimiz için, istikbalimiz için önümüzü açacağız, ya da ne ile karşı karşıya kalacağımızı bilemiyorum. Onun için hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, başkanlık koltuğuna oturtacağız hem de Meclis’te güçlü bir AK Parti’yi birlikte inşa edeceğiz. Meclis’in güçlü olması, AK Parti milletvekillerinin Meclis’te güçlü olması, başkanımıza güç verecektir. İşte bizim 16 yılda yaptıklarımızı gördünüz. Biz eserleri ile konuşan bir partiyiz, biz yakıp yıkan parti değiliz. ’İktidara geldiğimizde şunları yıkacağız’ diyen anlayıştan değiliz biz. Bizim anlayışımız nedir? Bizim anlayışımız, eser üzerine eser inşa etmek. Dünyanın en büyük projelerini inşa etmek" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Mersin’e yapılan yatırımlardan da söz eden Elvan, son 15 yılda Mersin’de 27 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Kentin en önemli sorunu olarak ifade edilen ulaşım alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini, Akdeniz Sahil Yolu’nu hızla tamamladıklarını, 2 yılda 10 tünelin tamamlanarak hizmete açıldığını kaydeden Elvan, Kazanlı Turizm Bölgesi, Çukurova Bölgesel Hava Limanı gibi dev projelerin devam ettiğini, projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte 65 binin üzerinde insana istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.