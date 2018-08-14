Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Kaymakam Şevket Cinbir ile birlikte Silifke ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Cennet-Cehennem Obrukları ile Silifke Kalesinde incelemelerde bulundu. Silifke’de devam eden projeler hakkında Vali Ali İhsan Su ve Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir’den bilgi alan Elvan, Silifke’de 17 ayrı proje üzerinde çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

Silifke Kalesi gezisi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Elvan, "2018 yılı Silifke ilçemiz için projeler bakımından önemli bir yıl, önemli çalışma ve hamlelerin yapıldığı bir yıl. 17 ayrı proje üzerinde çalışmalarımız süratle yürüyor. Bunlara bizim gelişme bölgelerimiz hariç. Silifke Kalesi, Roma döneminden kalma bir kaledir. Daha sonra bu kaleyi Bizanslılar kullanmışlar. Bizanslılardan sonra da Karamanoğulları bu kaleyi kullanıyor ve buraya yerleşiyorlar. Osmanlı döneminde de bu kale kullanılmış. Bu kalenin en önemli özelliği burada bir yaşam merkezi olması. Şu anda Türkiye’de mevcut kalelerimiz var. Osmanlı, Selçuklu, Roma’dan kalma kalelerimiz var ama içerisinde yerleşim yeri ile birlikte gün yüzüne çıkan böyle bir kale maalesef Türkiye’mizde yok. Kale 11 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor” dedi.

"Sadece Türkiye’ye değil dünyaya sunacağız"

Kale içerisinde mescit, dükkanlar, alışveriş merkezleri, ana cadde ve sokaklar ile konut olarak kullanılan alanların bulunduğunu kaydeden Elvan, "Kazı çalışmaları hızla yürüyor. Bu yıl kazı çalışmaları için 400 bin TL ödenek tahsis ettik, inşallah bunu daha da arttıracağız. Silifke Kalesini bir bütün olarak gün yüzüne çıkaracağız. Geçmişte tabi bu kaleye yönelik bazı çalışmalar olmuş. 70’li ve 90’lı yıllarda bir takım çalışmalar olmuş. Bu yapılan çalışmalar tamamıyla yüzeysel, kale duvarlarını korumaya yönelik çalışmalar yapılmış. Maalesef hatalarla dolu bir takım restorasyonlar olmuş. Bir bütün olarak kale yeniden ele alınıyor. Sadece Türkiye için değil, dünyada örnek olabilecek kale içi yaşam merkezi olan bir yapıyı sadece Türkiye’mize değil tüm dünyaya sunmuş olacağız. Burada çalışma yapan bütün ekibe, yüklenici firmaya, röleve müdürümüze, buradaki çalışmalarımızı yakinen takip eden ve aksaklıklar söz konusu olduğunda hemen devreye giren Valimize, Silifke Kaymakamımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Biran evvel Silifke Kalesini vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz"

Buradaki yaşam merkezinin aşağı yukarı 1 yıl önce gün yüzüne çıkarıldığını kaydeden Elvan, "Bir yıl önce bu kaleye geldiğinize sadece düz bir arazi görüyor olacaktınız. Düz arazi üzerinde hiçbir yapıyı görmüyor olacaktınız. Ama bugün mescidin yapısı, alışveriş merkezleri, konutlar, bunların hepsini görebilme imkanına sahipsiniz. Şu anda yüklenici firma kale burçlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütüyor. Diğer taraftan da kazı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Buradaki temennimiz özellikle Anıtlar Kurulumuzun bu yapılan çalışmaları kısa süre içerisinde değerlendirip süratle çalışmamızı engellemeden yolumuzu açmasıdır. Bu noktada da Anıtlar Kuruluna önemli görev düştüğünü düşünüyorum. Bizim beklemeye tahammülümüz yok. Zamanla yarışıyoruz. Biran evvel Silifke Kalesini vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Ayrıca kalenin restorasyonu, gerekli sağlamlaştırma çalışmaları, kale içindeki yaşam alanının tamamıyla ortaya çıkarılmasını müteakiben kalenin çevre düzenlemesine yönelik de bir çalışma başlatıyoruz. Şu anda arkadaşlarımız proje çalışmalarına başlıyorlar. Kalenin çevresini de görkemli bir hale getirilmesi yönünde somut adımlar atacağız. Çevre düzenlemesine ilave olarak kalenin ön kısmında olan geniş bir arazi var. Bu arazinin çarpık yapılaşma amacıyla kullanılmasını istemiyoruz. Yine bu arazinin kaleyle birlikte değerlendirilip kalenin tamamlayıcısı olabilecek bir rekreasyon alanına dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Bu noktada da bizim girişimlerimiz olacak. Silifke’mizi de önemli bir cazibe merkezi kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.