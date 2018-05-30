Elvan: "Sosyal destek miktarını 50 kat artırdık"

Bakan Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı programda konuşan Elvan, Ramazan ayının manevi atmosferini koruyucu ailelerle birlikte soluyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kimsesiz çocuklara kucak açan koruyucu ailelerin, milletin gönlünde bambaşka bir yeri olduğuna dikkat çekti ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Devlet ve hükümet tarafından yürütülen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında dar gelirli vatandaşlara ve yardıma muhtaç çocuklara yönelik birçok yardımın yapıldığını kaydeden Bakan Elvan, özellikle de son yıllarda bu konuda önemli düzenlemelerin bir bir hayata geçirildiğini belirtti. Sadece sosyal desteklere ayrılan payın son 15 yılda yaklaşık 50 kat arttırılarak, ayrılan kaynağın 50 milyar liranın üzerine çıkarıldığını kaydeden Elvan, bu rekor rakamla Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesine göre çok daha ileri bir konumda olduğunu söyledi.

Özel rehabilitasyon merkezinde bakıma muhtaç vatandaşlara aylık 3 bin 260 lira destek yapıldığını da kaydeden Elvan, tüm bu desteklere ek olarak yeni bir düzenleme ile kimsesiz çocukların aile sıcaklığını yaşayabilmeleri amacıyla kiralanan dairelerde barındırılmaya başlandığını açıkladı.

Konuşmasının sonunda, koruyucu ailelere yönelik teşvik ve desteklerin artarak devam edeceğini ifade eden Elvan, kimsesiz çocuklara sahip çıkan koruyucu ailelere teşekkür ederek bu konuda gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkür plaketi verdi.

Vali Su ise fedakar koruyucu aileler ve çocuklarla beraber olmanın ve Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamanın memnuniyetini yaşadığını ifade ettiği konuşmasında, koruyucu ailelere çocuklara verdikleri emek ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.