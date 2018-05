Elvan’dan gençlere yeni yatırım müjdeleri

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’e yapılan ve yapılacak olan ’gençlik’ yatırımlarını anlattı. AK Parti Hükumeti’nin yatırım önceliğinin her zaman gençler olduğunu söyleyen Elvan, Akdeniz Oyunları vesilesiyle Mersin’e birçok şehirde olmayan dev eserleri kazandıklarını kaydetti. Yeni yatırım ve projelere imza atacaklarını belirten Elvan, "Gençlik yatırımları her daim önceliğimiz oldu, bundan sonra da olacak. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hizmetine sunmak için yeni gençlik merkezleri, her ilçeye futbol sahası, yaylalara çok sayıda mini halı saha, voleybol ve basketbol sahaları inşa ediyoruz" dedi.

"7 ilçeye de Gençlik Merkezi"

Mersin merkezi ve ilçelerine Gençlik Merkezi inşa edeceklerini kaydeden Elvan, "Bu kapsamda, Silifke, Akdeniz, Tarsus ve Erdemli ilçelerimize birer Gençlik Merkezi kazandıracağız. Şu anda bu 4 proje için arazi tahsis çalışmaları ve proje çalışmaları sürüyor. Bunlar tamamlanır tamamlanmaz en kısa sürede de ihalelerine çıkılacak. Bunları çabucak tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca Mezitli, Toroslar ve Yenişehir için de toplamda 15 milyon liralık yatırımla Gençlik Merkezleri inşa etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlik kamplarına 40 milyonluk yatırım"

Silifke’nin Kapızlı Mahallesi’nde bulunan 6 gençlik kampını 40 milyonluk yatırım ile yenileyeceklerini belirten Elvan, "Gençlerimiz artık bu kamplardan daha modern şartlarda ve daha güzel bir ortamda yararlanacaklar" şeklinde konuştu. Elvan, 8 milyon liralık yatırımla da Mersin’e Türkiye Olimpiyat Merkezi’ni kazandıracaklarını kaydetti.

"Yaylalara çok amaçlı tesisler inşa edilecek"

Yaz aylarında nüfus artışı yaşanan yaylalara yönelik spor tesisleri yapımına yönelik de çalışmaların başladığını aktaran Elvan, "Kalkınma Bakanlığı güdümlü SODES Proje Desteklemesi kapsamında 8 milyon TL’lik bir yatırım planlandı. Yaz aylarında yaylalarda ikamet eden gençlerimiz için, 15 yayla merkezine köyler arası sportif turnuvaların düzenlenebileceği, sosyal ve kültürel paylaşımla toplumsal hayata katılımlarının artırılabileceği tesisler inşa ediyoruz. Bunların içinde halı sahalar, basketbol sahaları, voleybol sahaları, ortak kullanım alanları gibi tesisler olacak. Aynı zamanda bu 15 yaylada gençlik merkezleri oluşturularak müzik, güzel sanatlar, sahne sanatları gibi alanlarda kurslar düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"Her ilçeye futbol sahası"

Mersin’in ilçelerine yönelik planlanan spor yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Elvan, "Aydıncık’ta 250 kişilik spor salonu ve sentetik futbol sahası; Anamur’da sentetik futbol sahası, Bozyazı’da 250 kişilik spor salonu ve sentetik futbol sahası, Çamlıyayla’da 250 kişilik spor salonu, Erdemli’de yarı olimpik yüzme havuzu ve sentetik futbol sahası, Silifke’de bin kişilik spor salonu ve sentetik futbol sahası, Mezitli’de sentetik futbol sahası, Tarsus’ta yarı olimpik yüzme havuzu, sentetik futbol sahası, tenis kortu ve Yenice sentetik futbol sahası ile Yenişehir’de sentetik futbol sahası inşa edeceğiz. Bu projeler 2018 yılı planlamamızda yer alıyor" dedi.

Elvan, Silifke Stadı’nı yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla baştan aşağı yenilendiğini belirterek, Silifke’ye yakışır bir tesis haline geldiğini söyledi.