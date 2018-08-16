Elvan’dan sanayi siteleri kurulmasına destek

Ak Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile merkez ilçe başkanları ve bir grup partilinin de eşlik ettiği Elvan, Başkan Dinçer ve yönetim kurulu üyelerince sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Burada konuşan Elvan, kentte dağınık bir şekilde hizmet veren ve görüntü gürültü kirliliği yaratan imalat sektöründeki esnaf ve sanatkarlar için sanayi sitelerinin elzem olduğunu belirterek, bu konuda gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Vali Su ise sanayi sitelerinin kentlerin zaruri ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak, hazineye ait sanayi sitesi kurulmaya elverişli alanların tespit edilmesi konusunda ilgili birimlere talimat vereceğini, esnaf ve sanatkarları bu anlamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dinçer de Elvan ve Su’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Mersin’e ihtisas sanayi sitesi kurulması için yıllardır mücadele verdiklerini hatırlatan Dinçer, “Geçmiş yıllarda kentimize 6 bin işyeri kapasiteli ihtisas sanayi sitesi kurulması için çok mücadele ettik. Bizim çabamızla ve geçmiş dönem görev yapan Valimizin desteğiyle 1/100000 ölçekli kent planında sanayi sitesi olarak işaretlenen alan maalesef Büyükşehir Meclisince konut alanına çevrildi. Maalesef artık bu konuda kaderimize terk edildik. Bu anlamda sizlerden destek bekliyoruz" dedi.