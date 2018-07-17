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17 Temmuz 2018 16:08

Emekliler Akdeniz’i yeniden keşfetti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi sakinleri, gerçekleştirdikleri tekne turuyla Mersin’in en güzel bölgelerini gezdi.

Emekliler Akdeniz’i yeniden keşfetti

17 Temmuz 2018 16:08


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turda 4 farklı noktada denizin tadını çıkaran 140 emekli vatandaş, Tisan Koyu, Barbaros Koyu, Boğsak Koyu ve Dana Adası gibi tarihi yerleri görme imkanı buldu. Akdeniz’in gizli kalmış koylarını keşfeden emekliler, Akdeniz’in mavi sularında dolu dolu bir gün geçirdi.



"İlk defa tekne turuna çıktım"


Geziden çok memnun kaldıklarını ve arkadaşlarıyla beraber güzel bir gün geçirdiklerini belirten Hasan Topçu, "Tekne turu çok iyi geçti. Emekli evi artık bizim ikinci evimiz sayılır. Arkadaşlarımızla güzel bir gün geçirdik. Hayatımda daha önce hiç tekne turuna çıkmamıştım, ilk defa çıktım" dedi.


İbrahim Özer ise, "Yıllarca çalışma hayatında yıpranmış insanların böyle nezih bir ortamda bir gün dahi olsa tatil yapmaları, bu nezih denizde kalmalarının büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Daha önce şahsi olarak tekne turuna çıkmıştım. Ama bu daha keyifli oldu. Verilen hürmeti, sunulan yemekleri öbür teknelerde görmeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı.




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