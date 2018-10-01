Empati Günleri'nde yemek pişirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Empati Günleri' kapsamında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel aşhane personelinin yerine geçerek vatandaşlar için yemek pişirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi idari amirleri tarafından Belediye personellerinin görevlerini yerine getirirken neler yaşadığını empati yoluyla anlamak için başlatılan Empati Günlerinin son konuğu Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel oldu. Sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesine giden Gökbel, eldivenlerini ve mutfak önlüğünü giyip, bonesini takarak iş başına geçti. Yemeklerin malzemelerini doğramakla işe başlayan Gökbel, paketlenme aşamasına kadar personellerle birlikte çalıştı. Aşhane personeli ile birlikte işe koyulan Gökbel, binlerce kişiye yemek yapmanın zor yanlarını bu etkinlikle anlamış oldu.

"Aşhane personelimiz son derece yoğun tempo ile çalışıyor"

Günün menüsünde yer alan yemekleri personelle birlikte pişiren Gökbel binlerce kişiye yemek yapmanın zor olduğunu kaydederek, "Bugün vatandaşlarımız için kıymalı patates yemeği, bulgur pilavı ve irmik helvası yaptık. Empati etkinliklerini bildiğiniz gibi üst yöneticiler olarak belediyenin bazı hizmet birimlerinde görev yapmak ve personelle bir araya gelebilmek için bu etkinliği yapıyoruz. Kendimizi personelimizin yerine koyuyoruz. Ben pek mutfağa giren biri değilim ama bugün mutfağa girdim ve dolayısıyla gerçekten çok mutlu oldum. Yemek yapmak güzel bir duygu ama tabi binlerce vatandaşımıza yemek yapmak ve personelimizle yardımlaşarak yapmak daha farklı bir duygu. Bugün arkadaşlarımın bu kadar sıcak ortamda ne derece yoğun bir çalışma temposu sergilediklerini gördüm. Gerçekten önemli bir iş yapıyorlar. Çünkü buradan çıkan yemekler vatandaşların boğazından geçiyor. Onlar da yaptıkları işten son derece memnunlar. Aşhanede çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Günlük 6 bin kişilik yemek yapılıyor"

Aşhane'nin günlük yemek kapasitesinin 6 bin kişilik olduğunu ve dolayısıyla personelin titiz bir çalışma sergileyerek yemekleri sofralarla buluşturduğunu kaydeden Gökbel, "Aşhanemiz oldukça kapsamlı bir şekilde hizmet veriyor. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımız, yemek yapacak durumda olmayan vatandaşlarımız, yaşlılarımız, Ramazan ve Muharrem ayı iftar yemeklerimiz, aşurelerimiz, şehitlerimizin sene-i devriye yemeklerimiz aşhanemizden çıkıyor. Büyükşehir Belediyemizin sosyal alanda en önemli hizmetlerinden birisi. Aşhanemiz bünyesinde 500 kişilikte bir yemek salonumuz var. Sosyal durumu kötü olan, yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız ve yaşlı vatandaşlarımız için burada yemek pişiriyoruz. Haftanın 5 günü üç öğün yemek yaparak, yemek yapamayacak durumda olan 200 den fazla vatandaşlarımızın evine kadar yemek götürüyoruz. Bu gerçekten sosyal belediyeciliğin gereği olan bir hizmet. Biz 2016 yılından bu yana bir milyondan fazla kişiye yemek yaptık. Bu aşhanemizin dışında bir de mobil mutfağımız var. Bu aracımızla kırsalda yaptığımız etkinliklerimiz esnasında vatandaşlarımıza yemek dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.