Empati kurabilmek için ekmek satışı yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'empati günleri' kapsamında, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, satış personeli ile empati kurabilmek adına ekmek satışı yaptı.

Etkinlikte satış personeli Gülcan Yürekli'nin yerine geçen Çokakoğlu, bir süre ekmek satışı yaptı. Önlüğünü giyip, eldiven ve bone takarak vatandaşlara ekmek satışı yapan Çokakoğlu, satış esnasında vatandaşlarla sohbette etti. Vatandaşların Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerden memnun olup olmadığını da soran Çokakoğlu, halkın nabzını tuttu. Satış esnasında oldukça güzel tepkiler alan Çokakoğlu, empati etkinliği sayesinde kendisini personelin yerine koyarak satış yapmanın zor yanlarını anladı.

“Benim için çok değişik bir deneyim ve tecrübe oldu”

Çokakoğlu, etkinliğin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden biri olarak verdiğimiz hizmetleri yakından yaşamak çok güzel bir duygu. Vatandaşlarımıza ekmek satışı yaptık. Oldukça güzel bir duyguydu, çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli hizmetlerinden birisi ekmek üretimi. Tüm vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın rahat ulaşabileceği ve tüketebileceği bir ekmek üretmek bizim için önemli bir konuydu. Ekmek fabrikamızı yeniden hizmete açtık ve günlük 40 bine yakın ekmek üretimi yapıyoruz" dedi.

“Siz vatandaşa bir adım giderseniz, vatandaş size on adım gelir”

Kalite standartlarını artırmak adına bir dizi faaliyet gerçekleştirdiklerini ve empati etkinliklerinin bu faaliyetlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Çokakoğlu, “Bizim kalite standardına yönelik faaliyetlerimizden bir tanesi de yöneticilerin empati kurarak bizzat hizmetlerin içinde yer alması, personeli ile iletişim halinde olması. Başkanımızdan başlayarak yönetici kadromuzda bulunan arkadaşlarımız bu etkinliği sürdürecek. Bende burada satış yaparken özellikle vatandaşlarımıza ekmeklerimizden memnun olup olmadıklarını sordum. Vatandaşların tamamına yakını çok içtenlikle memnun olduklarını ifade ettiler. Özellikle ekmeğin tadından ve fiyatından memnun olduklarını söylediler. Bizim vatandaşımız kadir kıymet bilen insanlar. Siz vatandaşa bir adım giderseniz, vatandaş size on adım gelir. Siz onlar için bir ekmek üretirsiniz onlar sizden dualarını ve teşekkürlerini esirgemezler” diye konuştu.