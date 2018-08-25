Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 15:50

Emre Aydın Toroslar’ı coşturdu

Toroslar Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yayla Şenliklerinde sahne alan pop müziği sanatçısı Emre Aydın, şarkılarıyla Toroslar’ı coşturdu.

Emre Aydın Toroslar’ı coşturdu

25 Ağustos 2018 15:50


Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi’nde bulunan futbol sahasındaki konser alanında sahne alan Emre Aydın konserine binlerce kişi eşlik etti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ağustos Ayı’nın Türkiye için zafer ayı olduğunu belirterek, "Bizim amacımız bu zaferleri çeşitli etkinliklerle genç nesillere aktarmak" dedi.



"Yayla şenlikleri devam edecek"


Tarihin ve kültürün unutulmaması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu kaydeden Tuna, "Yaylalarımızda başlayan etkinlikler devam edecek. Arslanköy Mahallemizde konserler ve 1 Eylül’de Ayvagediği Mahallemizde ‘Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası’ etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Amacımız yaz aylarında şehrimizin değişik ilçelerinden gelen yaklaşık 200 binin üzerinde misafir nüfusun bulunduğu yaylalarımızda böyle güzel akşam muhabbetlerinde birlikte olmak. Tarihimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için bir ve beraber olmalıyız. Her noktasında şehit kanı olan bu vatan toprağının bir zerresini dahi hiçbir emperyalist gücün eline bırakmayalım" ifadelerini kullandı.



"Şarkılarını Mersinliler için seslendirdi"


Konuşmaların ardından ünlü sanatçı Emre Aydın havai fişek gösterileri arasında sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Tuna, özellikle gençler tarafından ilgiyle izlenen ve sahne performansıyla da Ayvagediği’nde unutulmaz bir gece yaşatan Emre Aydın’a geceye sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç