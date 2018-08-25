Emre Aydın Toroslar’ı coşturdu

Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi’nde bulunan futbol sahasındaki konser alanında sahne alan Emre Aydın konserine binlerce kişi eşlik etti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ağustos Ayı’nın Türkiye için zafer ayı olduğunu belirterek, "Bizim amacımız bu zaferleri çeşitli etkinliklerle genç nesillere aktarmak" dedi.

"Yayla şenlikleri devam edecek"

Tarihin ve kültürün unutulmaması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu kaydeden Tuna, "Yaylalarımızda başlayan etkinlikler devam edecek. Arslanköy Mahallemizde konserler ve 1 Eylül’de Ayvagediği Mahallemizde ‘Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası’ etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Amacımız yaz aylarında şehrimizin değişik ilçelerinden gelen yaklaşık 200 binin üzerinde misafir nüfusun bulunduğu yaylalarımızda böyle güzel akşam muhabbetlerinde birlikte olmak. Tarihimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için bir ve beraber olmalıyız. Her noktasında şehit kanı olan bu vatan toprağının bir zerresini dahi hiçbir emperyalist gücün eline bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

"Şarkılarını Mersinliler için seslendirdi"

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı Emre Aydın havai fişek gösterileri arasında sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Tuna, özellikle gençler tarafından ilgiyle izlenen ve sahne performansıyla da Ayvagediği’nde unutulmaz bir gece yaşatan Emre Aydın’a geceye sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.