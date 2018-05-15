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15 Mayıs 2018 09:17

‘En İyi Uygulama 2018 Avrupa Ödülü’ Tarsus Belediyesi’nin

Avrupa Kalite Araştırmaları Topluluğu (ESQR) tarafından her yıl düzenlenen tanıma/takdir programı kapsamında "En İyi Uygulama 2018 Avrupa Ödülü’nü" Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi elde etti.

‘En İyi Uygulama 2018 Avrupa Ödülü’ Tarsus Belediyesi’nin

15 Mayıs 2018 09:17


ESQR tarafından Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Avustralya’dan kamu ve özel sektör kuruluşların sunduğu hizmetler incelenerek, topluma ve insanlığa faydalı hizmetler sunan, gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir çevre sunan, kültürel ve doğal varlıkları koruyarak gelecek nesillere taşıyan kişi ve kuruluşlara ödüller takdim edildi.


İyi uygulama sahibi kurum/kuruşların temsilcilerinin katılımıyla, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Belçika’nın Brüksel şehrinde Le Plaza Hotel Salonunda, İyi Uygulama paylaşımları ve Gala Yemeği düzenlendi.


Tarsus Belediyesi adına konuşan Başkan Yardımcısı Elif Seda Sağlam, Tarsus’u ve belediyeyi tanıtan konuşmasında, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’ın ve tüm Tarsusluların selamını ileterek, 10 bin yıllık tarihi geçmişiyle, dinlerin, dillerin, medeniyetlerin başkenti olmuş Tarsus’ta bulunan ve Müslümanlar için büyük önem taşıyan Eshab-ı Kehf Mağarasından, Hristiyanlar için önemli bir hac merkezi olan St. Paul’un yaşadığı ev ve kuyusundan, kilisesinden, Museviler için önemli olan Hz. Danyal (as) kabrinden söz ederek, Kleopatra Kapısı, Roma Yolu, İpek Ticaret Yolu gibi birçok tarihi ve kültürel mekanlar olduğunu ifade ederek, katılımcıları Tarsus’u görmeye davet etti.


Gala Yemeğinin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Elif Seda Sağlam’a, Tarsus Belediyesi’nin kalite yönetim stratejilerine sağladığı destek, kalite çalışmalarında elde ettiği olumlu sonuçlar ve vatandaşa sunduğu başarılı hizmetlerinden ötürü Avrupa Kalite Araştırmaları Topluluğu Başkanı tarafından “2018 Avrupa En İyi Uygulama Altın Kategori Ödülü” takdim edildi.


Programa, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, Kalite Yönetim Temsilcisi Ender Horata ve Kalite Yönetim Koordinatörü Hakan Kumdereli katıldı.




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