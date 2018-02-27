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27 Şubat 2018 11:21

En temiz sınıfın öğrencilerine emniyetten kahvaltı ödülü

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu 5-B sınıfı, 2 ay üst üste en temiz sınıf seçilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvaltı ile ödüllendirildi.

En temiz sınıfın öğrencilerine emniyetten kahvaltı ödülü

27 Şubat 2018 11:21


Erdemli Polis Lokalinde düzenlenen kahvaltıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Okul Müdürü Mustafa Gülege ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Okul Müdürü Mustafa Gülege kahvaltı öncesinde yaptığı konuşmada, "Okulumuz bünyesinde ’En temiz sınıf’ projesi kapsamında her ay en temiz sınıfımızı seçiyoruz. Üst üste 2 ay en temiz sınıf seçilen öğrencileri kahvaltı ile ödüllendiriyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin sorumluluk ve temizlik alışkanlıklarını kazanmaları ve bunu uygulamalarıdır. Bu günde en temiz sınıfımıza İlçe Emniyet Müdürümüz Ahmet Şahingözlü tarafından kahvaltı veriliyor. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ise, "Öğrencilermiz bizim için çok önemli. Geleceğimizin yöneticileri, idarecileri olacak olan gençlerimizi, çocuklarımızı başarılarından dolayı kahvaltı vererek ödüllendirdik. En temiz sınıf seçilen sınıfın bütün öğrencilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.




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